La empresa de Galuccio comenzará a cotizar en la bolsa de Nueva York y ya recaudó u$s100 millones

El expresidente de YPF, Miguel Galuccio, presidirá el toque de campana inaugural del NYSE dando inicio a la cotización de la empresa

La petrolera Vista Oil & Gas, creada por el expresidente de YPF Miguel Galuccio, comenzará a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) y ya recaudó u$s100 millones para invertir en Vaca Muerta.



Galuccio presidirá el toque de campana inaugural del NYSE dando inicio a la cotización de la empresa. Ya se emitieron 10 millones de nuevas acciones Serie A a u$s9,25 lo que equivale a u$s92,5 millones, con la opción de vender 1,5 millón más.



Se trata del primer caso en que un "Vaca Muerta pure shale play" - es decir una compañía independiente enfocada en el desarrollo de una cuenca de recursos no convencionales-, es listada en la bolsa de Nueva York.



Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC fueron las compañías que actuaron como las coordinadoras globales y corredoras de las colocaciones, mientras que Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como corredoras de las colocaciones.



Vista implementó un programa de desarrollo en su bloque Bajada del Palo Oeste, en Vaca Muerta. El monto de la emisión estará destinada al desarrollo del acreaje shale mediante la perforación y completación de pozos horizontales, y a la delineación de los bloques Águila Mora y Bajada del Palo Este.



En su presentación ante inversionistas, Vista destacó "la reducción de costos operativos y la capacidad de generación de caja a través de sus yacimientos convencionales; los resultados alentadores -por encima de las expectativas iniciales-, tanto en eficiencia como en productividad en su desarrollo no convencional en Bajada del Palo Oeste, su solida posición financiera y su organización ágil, liderada por un experimentado equipo de clase mundial".