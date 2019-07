Luis Malvido: "Todas las rutas internacionales dan pérdidas"

El presidente de AA admitió que "siempre" se analiza "levantar algunas rutas internacionales, porque el objetivo de la empresa es ser rentable"

El presidente de Aerolíneas Argentinas (AA), Luis Malvido, admitió que "siempre" se analiza "levantar algunas rutas internacionales, porque el objetivo de la empresa es ser rentable, avanzar en minimizar el déficit".



El titular de la firma reconoció que este año la empresa necesitará más aportes de capital que en 2018, cuando fueron u$s200 millones. Aclaró que todavía no hay una estimación sobre con qué rojo podría cerrar este año.



Un componente importante para el incremento del déficit es que se están reparando a nuevo unos 20 motores de aviones, lo que implica un costo de u$s$70 millones, y subrayó que se continúa pagando la deuda heredada de la anterior administración, que era de u$s670 millones y que hoy ronda los u$s300 millones.



Malvido no descartó que, cuando mejoren las condiciones en el mercado internacional, esa deuda se pueda refinanciar a más años y a menores tasas. "El aval del Estado ya está aprobado", precisó.



Malvido explicó que todas las rutas internacionales de la compañía son deficitarias, mientras que algunas domésticas también, pero en menor medida. "De las internacionales ninguna cubre los gastos propios y algunas ni siquiera los variables, como el combustible. Hay casos en que bajar a todo el pasaje y devolverle el dinero nos sería más rentable", indicó el directivo.



Ante la consulta de por qué no se eliminan rutas internacionales cuando sí lo hacen a nivel local, dijo a La Nación: "Siempre es más difícil; lo analizamos pero cuando elimino una es porque encontré algo mejor, como el caso de bajar la frecuencia a Nueva York y, en el verano estadounidense, poner una más a Orlando, que terminada esa estación se cortará. Los aviones alquilados no se pueden devolver cuando uno quiere, eso condiciona".



La expectativa es que se termine la guerra de tarifas internacionales. Malvido indicó que esa pelea es "peor" que la que se registra a nivel doméstico e impacta en la empresa, que tiene la mitad de sus ingresos en dólares. A eso le agregó la esperanza de que "con una macro más estable la situación sea más previsible y los números de las rutas internacionales mejoren".

Enfatizó que no impacta tanto la baja de demanda como la caída de precios. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el primer semestre la baja de pasajeros internacionales fue de 3% con relación al mismo período de 2018.



Malvido volvió a criticar las protestas de los pilotos y ratificó que con la misma cantidad de empleados que en 2015, 12.300, los pasajeros transportados creció 40%. "Mejoramos la productividad fuerte y, a la vez, fuimos reduciendo el déficit. Queda mucho por hacer; con 80 aviones la relación entre empleados por unidad es bastante más alta que en otras empresas".



"En lo que va de este año los gremios llevan once medidas de fuerza y 140.00 pasajeros afectados; en 2018 fueron 23. Eso tiene un efecto desestabilizador, y es muy dañino para la compañía y su plan de crecimiento", afirmó. "Seguiremos tratando de rentabilizar lo más posible nuestra flota, llevar más pasajeros por vuelo", detalló Malvido.



El ejecutivo señaló que "no necesariamente las rutas deficitarias internas son las que no tienen competencia, a donde no vuela nadie. No es así".



Respecto de cuándo Aerolíneas podría tener déficit cero, advirtió que es "complicado" que sea el año próximo. "Es inadmisible que tenga subsidios; de existir debieran ser puntuales, orientados, pero no generales", señaló al matutino y ejemplificó con el caso de que la Nación, una provincia o un privado decidieran subsidiar determinada ruta para promocionar un destino.