El duro análisis de Bloomberg sobre el país: "Argentina no puede escapar de su maldición económica"

Advierte que la permanente volatilidad argentina pasa a estar nuevamente en el primer plano y que la crisis es cíclica, lo que la hace insoportable

"Con las primarias presidenciales programadas para el 11 de agosto, la votación se perfila como una dramática competencia sobre el futuro económico del país", advierte el medio especializado en economía Bloomberg, que acaba de publicar un análisis de la realidad de Argentina.

"Cuando se encargó su construcción en la década de 1870, el edificio de estilo renacentista elegido para albergar una planta de tratamiento de agua en el centro de Buenos Aires tenía la intención de proyectar el surgimiento de Argentina en el plano internacional. Cuando finalmente se abrió dos décadas después, el Palacio de Aguas Corrientes fue un símbolo de ambición desmesurada. Con sus azulejos de terracota europeos importados y sus vitrales, las obras hidráulicas ilustraron los excesos que habían arruinado la economía argentina y casi derrumbaron el sistema financiero mundial", señala el artículo.

También se refiere a que el relato de lo que se conoció como la "Crisis de Baring" o el "Pánico de 1890" es estudiado por los historiadores económicos como el mayor colapso de la deuda soberana del siglo. "Sin embargo, para los argentinos, las consecuencias reverberan fuera de las páginas de los libros de texto; ya que los mismos elementos de auge y caída atroz se encuentran en la raíz de la turbulencia económica y política del país hasta nuestros días", analiza.



Desde 1950, Argentina ha pasado el 33% del tiempo en recesión, según un informe del Banco Mundial publicado en mayo. En términos globales, dicha cifra solo es superada por la República Democrática del Congo, que sufrió dos grandes guerras, tres golpes militares y numerosos conflictos regionales durante el mismo período. En comparación, el vecino más grande de Argentina, Brasil, ha experimentado una recesión durante el 12% de ese tiempo.

"La permanente volatilidad de Argentina pasa una vez más al primer plano, ya que el presidente, Mauricio Macri, apuesta por la reelección como consecuencia de un descalabro de la moneda y un descomunal rescate de u$s56.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Con las primarias presidenciales programadas para el 11 de agosto, la votación se perfila como una dramática competencia sobre el futuro económico del país", dice.



Y advierte que "si bien las encuestas sugieren que existe un escaso margen en la carrera presidencial, los inversores claramente favorecen a Macri para que la economía salga de la recesión. Su principal oponente, Alberto Fernández, de 60 años, dice que está contento de no ser el candidato de Wall Street y critica la administración económica de Macri".



El artículo, escrito por el periodista Patrick Gillespie, expone el caso de Julián Díaz, de 37 años, propietario de tres restaurantes en Buenos Aires, quien dice que respalda a Fernández y a su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no tanto por convicción política sino por lo que considera una necesidad económica y social.

Díaz dice que la clientela ha disminuido y que la inflación implica que sus precios hayan aumentado "exponencialmente": un café con leche cuesta 80 pesos (u$s1,80); hace un año valía 38 pesos. Ha reducido la cantidad de personal en la plantilla a través de la deserción y suspendió los planes para expandirse, esperará el resultado de las elecciones.



"No podemos pensar en el desarrollo del país con una situación de pobreza incrementando, la violencia incrementando, donde la brecha social se está ampliando, donde no hay consumo", dijo Díaz en su restaurante Los Galgos, a tres cuadras del palacio. La crisis de Argentina es cíclica, lo que la hace "insoportable", dijo. "Siempre vuelve otra crisis".



La turbulencia se remonta a la última década del siglo XIX. En ese momento, Argentina aprovechaba la agricultura de sus abundantes llanuras, las pampas, y una ola de inmigrantes europeos transmitió a su país las oportunidades que se le brindarían. Opulentas mansiones, bulevares parisinos y plazas utópicas florecían en la capital. Los planes para el Teatro Colón se elaboraron en 1889, que sigue siendo una de las mejores salas de ópera del mundo.

"El banco inglés Baring Brothers and Co. estaba más que satisfecho de unirse al ajetreo y apostar fuerte por Argentina. Pero algo tenía que ceder, y a medida que la economía se desaceleraba ese año, los argentinos detectaron una crisis e intercambiaron rápidamente sus pesos por oro, lo que causó que la moneda se desplomara. La sequía, un golpe de estado fallido, el aumento de la inflación y las huelgas ahuyentaron a los inversores extranjeros y, a principios de 1890, los líderes de gobierno no pudieron detener la caída en picada", cuenta Bloomberg.



El punto de inflexión se produjo cuando Barings no logró emitir un bono en el mercado de Londres para la Buenos Aires Water Supply and Drainage Company, contratada para construir el Palacio de Agua Corrientes. Poco después, Barings notificó al Banco de Inglaterra que estaba al borde del colapso debido a su exposición en Argentina, y tuvo que ser rescatado. Al año siguiente, 1891, la economía argentina se contrajo un 11%.



Y hace una comparación de épocas: "Muchos de los elementos de la crisis de Barings —deuda creciente, desplome de la moneda, rescate financiero e incluso sequías— se manifiestan en la recesión actual de Argentina. Sus problemas económicos siguen un camino muy transitado: gasta más de lo que gana, lo que obliga al gobierno a acumular deudas para cubrir la compra de importaciones y, una vez que los inversores se empeñan en enfrentar más dinero, un vicioso efecto dominó que termina en miseria".



Esta naturaleza cíclica de la vida argentina implica que algunos votantes estén dispuestos a darle más tiempo a Macri. Sin embargo, las señales de advertencia vuelven a parpadear en rojo: el FMI observa una contracción del 1,3% para 2019, con una inflación que terminará el año en cerca del 40% y "riesgos negativos significativos" para su pronóstico, en particular, la incertidumbre política.



El resultado es que muchos argentinos tienen poca fe en la política, la política monetaria o el peso. ¿La prueba? Tienen unos u$s350.000 millones en ahorros escondidos en el extranjero, más que en casa, según Miguel Kiguel, jefe de la consultora EconViews y autor de un libro sobre las crisis económicas de Argentina.



"Yo creo que la falta de confianza viene en gran medida del hecho de que cada tantos años hay una gran devaluación y una gran inflación, y que la forma de protegerse de inflación es yendo a los dólares", dijo Kiguel, exjefe de asesores del Ministerio de Hacienda en la década de 1990.



"Cuando los gobiernos cambian, el latigazo político a menudo es dramático. Argentina pasó de un sistema peronista en la década de 1970 a una dictadura militar de derecha que gobernó durante casi ocho años hasta 1983. Luego vino un gobierno proempresarial en la década de 1990, administraciones populistas de 2003 a 2015, y finalmente la presidencia favorable al mercado de Macri", expone la nota.