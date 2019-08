Alvaredo advierte: "Las PASO pueden plantear un escenario que no es el que el mercado está esperando"

El titular de ACM analizó el impacto de las elecciones en la economía. las consecuencias del acuerdo con FMI y comparó la crisis actual con la de 2001

El economista y director de la consultora ACM, Javier Alvaredo, analizó cómo impactarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo domingo y que será el primer indicio real de quién será el candidato más votado, Mauricio macri, quien busca su segundo mandato, Alberto Fernández que comparte fórmula con la exmandataria Cristina Kirchner.

El especialista aseguró que la economía está dando indicios positivos respecto al deterioro que mostraba en abril, pero remarcó que la "fragilidad" sigue estando porque "Argentina es un mercado pequeño, entonces está todavía expuesta a movimientos de los fondos extranjeros".

"La flexibilización del Fondo Monetario Internacional (FMI), al permitirle al Banco Central intervenir (en el mercado cambiario), y la expectativa de baja de tasas, ha recobrado el apetito por riesgo que desde fines del año pasado no existía", señaló en una entrevista en Diario Financiero.

"Pero todo está sujeto a incertidumbres por la cuestión electoral. Las encuestas dicen que el gobierno está recortando la diferencia que tenía con la oposición, pero la oposición está puntera en intención de votos, entonces se da un escenario un poco binario", indicó.

"El mercado está prediciendo una probabilidad de reelección del gobierno, que es un poco más alta que lo que yo veo internamente", dijo. "Hay mucha incertidumbre, que las PASO pueden plantear un escenario que no sea el que el mercado está esperando", aseguró.

"No es claro de cara a las primarias, pero el mercado ha elegido a Macri como su mejor opción. A partir de eso, habrá que ver qué resultado hay respecto de la expectativa del mercado", insistió.

Además, Alvaredo evaluó la política económica de Macri y el acuerdo que firmó con el FMI.

"Este acuerdo es demasiado restrictivo, y el próximo gobierno va a tener que modificar ese aspecto del acuerdo", sostuvo.

Sobre la estrategia para bajar la inflación señaló que "es incompleta".

"Pero uno no desconoce que en un período electoral es muy difícil hacer acuerdos con los todos sectores para tratar de acomodar las variables a un conjunto de expectativas", destacó.

"Fue un error de este gobierno en general el no querer hacer un acuerdo nacional a principios de 2016 o a mediados de 2017. Y ahora en un período electoral, se van a dividir en las urnas y depende quién gane, verá cómo lo hace", remarcó.

"La gestión ha sido subordinada absolutamente a la necesidad de hacer un ajuste muy fuerte. En términos de gestión, ha sido bastante decepcionante la del gobierno", valoró y comparó la situación actual de la Argentina con la brutal crisis de 2001.

"En 2001 parecía que era una noche muy oscura y la economía a los seis meses estaba rebotando, y no se esperaba" -dijo- Acá no se esperaba que fuera una crisis que a los 12 meses no tenga respuesta", concluyó.