Warren Buffett: para ganar dinero no hace falta ser inteligente, sólo paciente

Warren Buffett es un genio de las inversiones financieras, en especial las relacionadas a la bolsa de valores. Casi de la nada transformó a una empresa textil (Berkshire Hathaway) en una de las más poderosas del mundo.



Berkshire Hathaway nace como una modesta empresa textil, siendo ahora dueña de acciones de las principales empresas del mundo.



Warren Buffett no aplicó grandes fórmulas para ser un genio de las inversiones, sino más bien principios sencillos:



- Nunca invertir en un negocio que no se pueda entender.



- Sino puede ver caer sus inversiones al menos en un 50%, no invierta.



- Sea temeroso cuando otros son codiciosos, y viceversa.



- Compre acciones que tenga un gran historial y posición de mercado.



- Invierta siempre a largo plazo.

Los grandes resultados que logró Warren Buffett se los debe a invertir a largo plazo. Como ejemplo, basta preguntarse qué pasó con los que compraron Bitcoin antes de 2017 y tuvieron paciencia.