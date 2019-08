Según Forbes, el peso y el FMI son "el beso de la muerte" del presidente Mauricio Macri

En un artículo de la revista estadounidense sostiene que el peso debería ser reemplazado por el dólar y el gobierno argentino debería dolarizarse

La contundente derrota del Presidente Mauricio Macri frente a su principal opositor Alberto Fernández impactó en forma muy fuerte en los mercados, y también en los medios de comunicación, que realizaron diversos análisis sobre lo qué significan los números de las elecciones y cómo pueden afectar a la Argentina.

En este contexto, la prestigiosa revista estadounidense Forbes, publicó una columna escrita por Steve Hanke, titulada "El beso de la muerte de Macri: el peso argentino y el FMI", sobre cuáles son los problemas económicos del país.



En el artículo estiman que la victoria del domingo "virtualmente le garantiza a Alberto Fernández y Cristina Kirchner ocupar la Casa Rosada luego de octubre" y explica que para él no fue una sorpresa. "Llevo más de un año advirtiendo que el gradualismo, que es el mantra de Macri, es una fórmula para el desastre político. Por si fuera poco, el peso argentino es otra bomba de tiempo que ha llevado a muchos políticos argentinos a jubilarse anticipadamente. Y, para añadir un insulto a la herida, Macri llamó a los 'bomberos' del Fondo Monetario Internacional para que salvaran el peso. Estos tres factores sellaron el destino de Macri", señala el nota con tono crítico.



"Argentina vio a muchos políticos ser arrastrados por el gradualismo. Pero lo que lo hace a Macri único es que lo promocionaba como una virtud. Está claro que el Presidente y sus asesores nunca estudiaron la historia económica del gradualismo", sostiene Hanke.

Sobre la decisión de arreglar una salida con el FMI, insiste en que "fue una daga en el corazón de su carrera política... la sociedad argentina desconfía, por no decir detesta, al Fondo y por buenas razones ya que el la entidad tiene un récord de fracasos en ese país".



Y agrega: "Las prescripciones del FMI resultaron ser la medicina equivocada. Para estabilizar el tipo de cambio de una moneda devaluada, ordena subir las tasas de interés. Con estas tasas, la economía colapsa y con ella la moneda que el FMI está tratando de estabilizar".



El autor cita a Robert Barro, un profesor de Harvard, para insistir sobre las consecuencias que tiene para un país acudir al Fondo: "Un mayor préstamo del FMI reduce el crecimiento de la economía, no atrae inversiones y la participación en sus programas baja el nivel del estado de derecho y la democracia".



Además, sostiene: "Los países que participan en programas del FMI tienden a ser recibidores. Estos programas no proveen soluciones sino que crean adictos".



Ya hacia el final, manifiesta que luego de los resultados de las PASO, los argentinos "están comprando dólares lo más rápido que pueden. El peso perdió más de 20% contra el dólar desde el viernes. Y, según mis cálculos, la inflación de Argentina se disparó a 103% anual".



"Para finalizar con la pesadilla monetaria de la Argentina, el Banco Central, junto con el peso, deberían ser puestos en un museo. El peso debería ser reemplazado por el dólar y el gobierno argentino debería hacer lo que todos sus ciudadanos hacen en tiempos de crisis: dolarizarse. Es tiempo de que las elites en la Argentina se despierten y enfrenten la realidad", concluye el artículo.