Claudio Loser: "La economía argentina ya no da para que el dólar siga subiendo mucho más"

Desde Washington, el economista argentino con una experiencia de 30 años en el FMI conversó con iProfesional sobre el complejo momento doméstico

En plena tormenta política y económica, con un dólar sin techo e incertidumbre generalizada sobre el futuro cercano, iProfesional habló con un economista con amplio conocimiento de cómo se mueven los mercados y que está mirando la crisis argentina con una visión más distante al microclima generado localmente.

Desde Washington, Claudio Loser, doctorado en la Universidad de Chicago y con una experiencia de 30 años en el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde tuvo diversos cargos de dirección entre 1972 y 2002, conversó con este medio sobre el complejo momento doméstico, donde pide señales de todo el sector político para tranquilizar la situación.

-¿Cómo ve la economía en este momento tan volátil e incierto?

-Lo primero que hay que decir, aparte de las complicaciones políticas que hubo tras las PASO en Argentina, es que también en las ultimas semanas se complicó más la situación a nivel internacional, debido a que hay una percepción de que estamos yendo a una recesión a nivel mundial y las bolsas de valores están cayendo por el miedo a esta situación. Algo que también tiene repercusión para Argentina, porque los socios comerciales (Brasil, China y Europa) están viendo que las cosas no están bien. No creo que sea una crisis como 2008/2009, pero hay problemas importantes.

-O sea, no nos acompaña un "viento de cola" externo y en medio tenemos la crisis política, ¿cómo analiza esto?

-Argentina sufrió un golpe duro por las PASO, no por el Gobierno, sino porque los inversores internacionales y ahorristas argentinos están preocupados por el triunfo muy importante de los Fernández. Están interpretando que no hay reglas claras hacia adelante con las señales de Alberto Fernández, ya que fueron inconsistentes entre sí. Porque, por un lado, él dice que no va a poner cepo y que va a respetar la deuda, pero después dice que no va a pagar las Leliq y que hay que hacer algo con el dólar que está atrasado. Es decir, no es creíble para los inversores. La oposición no vino con un discurso razonable, sino electoralista. Para la gente es importante que se sepa qué pasa realmente.

-El dólar se movió mucho en pocos días…

-Sí, si hace una semana decíamos que el dólar se iba a mover 5% nos desmayábamos todos. El Gobierno no puede hacer mucho, sino más o menos mantener las cosas bajo control desde la parte monetaria.

-¿Cómo se hace para afrontar una devaluación que ya fue de 33% en tres días?

-Debe haber una señal tranquilizante, y eso no lo puede hacer el Gobierno sólo, sino que también la oposición tiene que colaborar en ser razonable y hablar más en serio desde el punto de vista económico y no electoral. Tampoco se puede subir más la tasa de interés porque nadie va a creer eso. Esto no sólo va a tener impacto sobre los precios.

-Más allá de las medidas anunciadas , ¿qué puede hacer Macri antes de octubre desde lo económico?

-Va a haber mucha presión, la economía no está parada pero el problema es la inflación. Las exportaciones van a seguir ayudando por la mejora del tipo del cambio, y eso va a ayudar en parte a la economía. Pero no hay mucho tiempo, puede tomar medidas de corto plazo, algunos resultados puede tener las medidas del miércoles, aunque no veo que puedan mover mucho la situación, a menos que se asusten todos con lo que pueda pasar con el cambio político.

-En base a este clima negativo, incierto y con un dólar a más de $60, ¿qué puede pasar en las próximas semanas?

-Veo la situación muy preocupante, no veo señales claras de todo el arco político. Es peligroso jugar con esta situación incierta. Puede subir la inflación, la gente puede dejar de invertir y de gastar por el miedo de lo que pueda pasar, algo que impacta en la economía.

-¿Cómo puede seguir el dólar?

-No me atrevo a decir qué puede pasar, si se tranquiliza el contexto puede frenarse. No da la economía para que suba mucho más.

-¿Y la tasa de interés?

-Si suben más la tasa interés porque el dólar aumenta, puede verse como un acto de desesperación. Hay cierto límite.

-En caso de confirmarse los resultados a favor de Alberto Fernández, ¿qué puede hacer para salir de la crisis con los mercados que le dan la espalda y sin financiamiento externo?

-Lo peor que puede hacer es decir que no va a pagar la deuda, porque se le van a cerrar los mercados e incluso puede haber sanciones a las exportaciones argentinas. La única manera es convencer a los mercados que él no va a hacer locuras, algo que, por el momento, no está dispuesto a hacer. No hay soluciones mágicas acá. No es el mismo contexto que tuvo Néstor Kirchner en 2003, con un mundo en crecimiento y con los commodities por las nubes.

-En resumen, más allá del signo político que gobierne después de esta "tormenta", ¿cómo ve la economía que nos espera?

-Si hay un proceso de tranquilidad y señales razonables con el mercado, la economía podría seguir mejorando y haber una recuperación, porque antes de este ruido político estaba mejorando y la inflación estaba cayendo.