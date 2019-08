Víctimas de las PASO: echan a las cabezas de la consultora que le daba ganador a Macri

Eduardo Levy Yeyati, el fundador de Elypsis, comunicó que Luciano Cohan y Gabriel Zelpo ya no forman parte de la compañía. Sucede tras la polémica encuesta

Los coletazos de las PASO no sólo hicieron tambalear al gobierno de Mauricio Macri sino que generaron un verdadero cimbronazo en el mundo de las consultoras privadas. Elypsis, fundada por Eduardo Levy Yeyati pero que estaba siendo manejada por Luciano Cohan (ex subsecretario de programación macroeconómica en Hacienda), quedó en el ojo de la tormenta por una encuesta fallida a horas de las elecciones.



El viernes pasado la consultora, que tiene un alto perfil y es escuchada en los mercados (tanto locales como externos), publicó ante sus clientes una encuesta que decía que Macri le ganaría a Alberto Fernández (38% a 37%) y que María Eugenia Vidal aventajaría a Axel Kicillof por 4 puntos (43% a 39%). Esa información sew filtró.



Ese fallido, que generó mucho malestar entre varios inversores que habían "comprado" el sondeo de Elypsis (algo que se vio en la fuerte suba en los precios de los activos ese día), trajo consecuencias concretas: la desvinculación inmediata de Cohan y de Gabriel Zelpo, quien se desempeñaba como economista jefe y que también trabajo en el armado de ese sondeo.



La decisión de prescindir de Cohan y Zelpo la tomó Levy Yeyati, que volvió de su licencia para retomar las riendas de la consultora que él mismo había fundado y que había quedado golpeada. Sin embargo, fuentes de la empresa, aclararon a este medio que tanto no hubo una situación de despido, ya que Cohan y Zelpo eran "socios" y no empleados.

Incluso, según pudo saber iProfesional, tanto Cohan como Zelpo ya habían avisado que dejarían Elypsis para independizarse y abrir su propia consultora. La encuesta del viernes pasado aceleró impensadamente la salida de ambos y en medio de un escándalo.

Las mismas fuentes de la compañía dicen que los dos ex hombres fuertes de Elypsis armaron una empresa-consultora llamada "Seido" y que su desvinculación estaba planificada y no tiene que ver con lo sucedido en la encuesta pre PASO.

Sin embargo, en el entorno de los ahora ex Elypsis se habla de que "Levy Yeyati les comunicó el despido" y que están en proceso de una salida lo más ordenamente posible.

De todas formas, parte del escándalo que desató esa encuesta se recuesta en la acusación de haber sobreactuado el sesgo oficialista de la consultora. En el mercado se lo acusa a Cohan, principalmente, de haber actuado como un "cuasi vocero de Hacienda" y que eso podría haber exacerbado el "sesgo optimista" de la encuesta y, por ende, haber perjudicado el nombre de la consultora.



"No puedo aceptar que se me acuse de esas cosas. Nunca actué de mala fe. Le pifié, es cierto. Pero yo puedo mostrar la base de datos y toda la información acerca de cómo se hizo esa encuesta. Tengo honestidad intelectual y eso puedo probarlo", remarcó Cohan, en diálogo con iProfesional.

Cohan y Zelpo venían encargándose del proceso de las encuestas desde hace años. De hecho, habían tenido buenos resultados hasta este fatídico 2019.



El ex funcionario de Dujovne sostuvo que espera llegar en buenos términos con Levy Yayati en medio de esta "desvinculación" después de tantos años de trabajo en conjunto.

"No entiendo por qué se armó tanto revuelo con nosotros. Honestamente no sé qué hay detrás. Muchas consultoras tuvieron números parecidos a los nuestros. Es más, la encuesta no salió el viernes para provocar algo en los mercado como se dijo. Ya la habíamos pasado a clientes el jueves y ese mismo día habíamos tenido un conference call. Con lo cual nunca se buscó generar esto", enfatizó Cohan.



"Yo no gano nada con una encuesta. Yo gano si acierto el número, nada más", dijo, en referencia a que no hubo una intención de manipular al mercado.



Estos dichos contradicen algunas versiones internas en las que se dijo que Cohan quiso hacer una apuesta de alto impacto el mismo viernes al realizar un call entre sus clientes para darle "las buenas noticias" de una encuesta que le daba muy bien a Macri. "Creo que le dio ese número. Y se jugó a presentar eso, que estaba fuera del consenso, y le salió mal", se escuchó.



Lo cierto es que aún no está decidida la suerte de Cohan y Zelpo después de esta salida compleja. Si bien Cohan confirmó que tenían la idea de armar una consultora propia, algo que se empezará a gestar, aún tienen que terminar de arreglar la salida de Elypsis.

Sea como fuere, lo que podría haber sido una salida "elegante" se transformó en un verdadero culebrón entre las otrora caras visibles de una de las consultoras más escuchadas en la City, y su fundador -también ultra conocido por su paso por el BCRA, Barclays y organismos internacionales-.



Más allá de este cimbronazo, rápidamente Levy Yeyati ya rearmó su equipo de trabajo. Llegará Victoria Giarrizo como directora ejecutiva, Martín Kalos como economista jefe, y Lucía Pezzarini y Juan Martín Solá como analistas senior. Elypsis tiene como principales clientes a instituciones locales, bancos y empresas y apuesta a darle un giro después de haber quedado en el ojo de la tormenta.