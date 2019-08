Para Remy, CEO de Vista: "El congelamiento tiene un impacto brutal en Vaca Muerta"

El empresario dijo que con estos valores no se pueden cubrir los costos de producción y que esto también puede afectar a los trabajadores del sector

El CEO para Argentina de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, rechazó este viernes la decisión de congelar el precio local de los hidrocarburos y alertó que "con estos valores no se pueden cubrir los costos de producción de Vaca Muerta".



El ejecutivo advirtió que la decisión oficial tiene un "tiene un impacto brutal en Vaca Muerta", sostuvo que "no se puede seguir perforando a pérdida" y puntualizó que ello puede afectar también a los trabajadores del sector.



Además, sostuvo que "acá no hubo negociación ni mucho menos... ayer nos convocó el secretario de Energía a toda la cadena de valor para informarnos la medida que se nos estaba imponiendo de congelamiento de precios del combustible".



Más adelante, el empresario remarcó que "la industria entendía la necesidad de que alguna medida debía ser tomada y que no es lógico pasar todo el costo de la devaluación al consumidor, pero la gran discusión es cómo asumir a lo largo de la cadena de valor esa carga... eso se ha hecho en el pasado de manera negociada, pero lo que terminó pasando con esta medida y la forma en que se congelaron y pesificaron los precios, es que los productores hoy estamos vendiendo el crudo en un 30 por ciento menos del valor al que lo hacíamos ayer".