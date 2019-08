Según IARAF, la eliminación del IVA compensará el traspaso a precios de la devaluación

La medida de reducción del IVA a 0% anunciada por el presidente tiene el potencial de reducir los precios afectados en una magnitud limitada

La eliminación del IVA para alimentos de la canasta básica compensará, o en todo caso atenuará, el traspaso a precios que se realiza desde que el lunes se produjo una devaluación del 30%, de acuerdo a un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).



El trabajo se realiza sobre la base de que la medida de reducción del IVA a 0% que anunció el presidente Mauricio Macri sobre una quincena de alimentos tiene "el potencial de reducir los precios afectados en una magnitud limitada por la carga tributaria contenida en el precio".



En la semana posterior a las elecciones PASO se produjo un aumento del tipo de cambio cercano a 30% y, si bien aún no se cuenta con datos concretos, dicho aumento fue trasladado a precios en una determinada cuantía.



Según el IARAF, para un alimento de la canasta básica gravado con una alícuota del IVA de 21% se verá una reducción en su precio respecto a los valores pasados sólo si la depreciación del peso de esta semana no se tradujo en aumento de sus precios superiores a 21%.



Por su parte, para productos gravados al 10,5% previamente, si el aumento del dólar impulsó a sus precios en menos de 10,5%, podrían observarse reducciones en su precio en comparación a los de la semana pasada.



Por su estructura productiva y comercial, parte de los aumentos en el tipo de cambio con el dólar son trasladados a precios, pero este traslado es mayor dependiendo de varios factores como el período de tiempo considerado, el mix entre insumos doméstico y externos, o si los mismos son transables o no.



La alícuota de IVA de 0% se aplicará al pan, leche, aceite de girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido, té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogur y azúcar.



La mayor parte de estos productos tenía una alícuota de IVA de 21%, mientras que algunos casos puntuales como pan, harina de trigo, hortalizas y legumbres tenían una de 10,5%.



El IVA es uno de los principales componentes de la carga tributaria contenido en el precio de los alimentos, por lo cual para un alimento gravado al 10,5%, el IVA representaba 9,5% del precio al consumidor.



Para uno gravado al 21%, 17,4% del precio al consumidor provenía del impuesto al valor agregado.



Éstos son los porcentajes en los que debiera reducirse el precio al llevar la alícuota a 0%, suponiendo pleno cumplimiento por parte de los vendedores de los bienes en cuestión.