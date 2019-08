Por la reducción de Ganancias e IVA, advierten que en algunas provincias peligra el pago de sueldos

Los gobernadores manifiestan su rechazo a la reducción de coparticipación que significarán las devoluciones y rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA

El paquete de medidas que tomó Mauricio Macri luego de su derrota electoral de las PASO, no fue bien recibida por los gobernadores.



No solo los críticos como Juan Manzur (Tucumán) y Miguel Lifschitz (Santa Fe), sino también los que se sientan a conversar con el oficialismo, como el salteño Juan Manuel Urtubey o "aliados" como el rionegrino Alberto Weretilneck, muestran su queja a la Casa Rosada.

Es por eso que los gobernadores peronistas alineados con el candidato a presidente del Frente de Todos y otros de provincias no oficialistas se reunirán mañana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para rechazar formalmente el paquete de medidas económicas.



Los mandatarios provinciales le van a manifestar formalmente al Gobierno su rechazo a la reducción de Coparticipación que significarán las devoluciones y rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA.

El diagnóstico de las provincias es contundente ya que advierten que algunas no podrían pagar salarios, e incluso los aguinaldos a fin de año; y que otras entrarán en zona de déficit.



El encuentro está pautado para mañana a las 11, y en la lista de invitados, además de los gobernadores peronistas que apoyan la fórmula presidencial del FdT Alberto Fernández-Cristina Kirchner, figuran Omar Gutiérrez (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Miguel Lifschitz (Santa Fe), quienes habrían confirmado su asistencia.



También están buscando sumar al salteño Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente de la fórmula de Consenso Federal que encabeza Roberto Lavagna, y al cordobés Juan Schiaretti, uno de los primeros en señalar que el presidente Mauricio Macri hacía pagar el costo fiscal de sus anuncios a los gobernadores.



En círculos políticos evaluaron, según voceros, que esa llamada pudo ser el "gesto que incline la balanza para contar a Schiaretti mañana en una de las sillas dispuestas en el salón del CFI", en San Martín 871 de esta capital.



Si bien Buenos Aires sería una de las provincias más afectadas, ya que según los cálculos preliminares podría perder hasta $20.000 millones, la gobernadora María Eugenia Vidal es una de las que apoyó el paquete económico, anunciando hoy una serie de beneficios impositivos para aminorar el impacto en los bonaerenses.



El martes pasado, apenas se conocieron las primeras medidas, los ministros de Economía de las provincias se reunieron y elaboraron un informe en el que aseguraron que la devolución de Ganancias y la bonificación del Monotributo implicaría que el costo de las medidas en impuestos coparticipables y asignación específica alcanzaría los $51.800 millones, que corresponden a las provincias, además de ATN, AFIP, Nación y Seguridad Social.



De ese total, $25.654 millones se les restarían de la coparticipación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.



Ganancias, indicaron, se coparticipa en un 100%, mientras que la distribución del Monotributo corresponde 30% a las provincias y el resto a la Anses.



Así concluyeron que las pérdidas serían de $6.045 millones para Buenos Aires; $2.535 millones para Santa Fe; $2.518 millones para Córdoba; $1.665 millones para la Ciudad de Buenos Aires, $1.373 millones para Chaco; $1.310 millones para Tucumán; $1.344 millones para Entre Ríos; $1.148 millones para Mendoza y $1.137 millones para Santiago del Estero.



El resto de las provincias dejaría de recibir entre $340 millones y $900 millones cada una.



En el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, las pérdidas se estimaron en $450 millones de pesos, y de ese total "100 millones son los recursos que dejará de percibir el municipio de Ushuaia hasta fin de año. Ese recorte equivale a dos meses de salarios", explicaron fuentes de la gobernación fueguina.



En paralelo a la reunión de los gobernadores, los equipos técnicos económicos de las provincias tendrán su propia cumbre en la Comisión de Impuestos, donde incluso hay un representante del gobierno nacional.



En este caso analizarán el impacto de la devolución del IVA en sus presupuestos.