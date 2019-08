Naftas: ya hay problemas de abastecimiento

El DNU suspendiendo por 90 días cualquier incremento en los combustibles líquidos ya está provocando problemas de abastecimiento

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó Mauricio Macri suspendiendo por 90 días cualquier incremento en los combustibles líquidos ya está provocando problemas de abastecimiento.



Así lo denunciaron desde la Federación de Expendedores de Combustible del Centro de la República (Fecac). El presidente de la entidad, Gabriel Bornoroni, dijo que unas 50 estaciones de Córdoba están sin combustible, ya que las petroleras "no cumplieron con los pedidos". Se trata de aproximadamente el 10% del total de casi 600 que hay en toda la provincia.



"No son de una marca en particular las que hoy no tienen productos, sino de distintas banderas", explicó el dirigente, alertando que van a "informar a la Secretaría de Energía".



"El problema es que un congelamiento con desabastecimiento es peor que los aumentos. Las petroleras tienen que entregar la cantidad que las estaciones piden", agregó.



Bornoroni, que también es vocero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos, dijo que el fenómeno "está ocurriendo en todo el país".



El Gobierno nacional, como parte del paquete de medidas pro-consumo que lanzó luego de la dura derrota en las Paso, decidió retrotraer el precio de los combustibles líquidos al que tenían antes de las elecciones.



Al mismo tiempo, "congeló" el precio del barril de petróleo al valor del 9 de agosto (59 dólares para el Brent) y el tipo de cambio para las petroleras (en 45,19 pesos por dólar).



De esta forma, espera llegar a las elecciones generales sin que se produzcan incrementos en los combustibles con el objetivo de evitar que se desboque la inflación.



El decreto generó la reacción de las petroleras, que critican la medida porque fue inconsulta y porque entienden que es un paso atrás en los avances logrados en materia energética en los tiempos de Macri. El dólar fijo en 45 pesos, cuando el tipo de cambio está arriba de 55, es un gran problema para la rentabilidad de las empresas que exploran y extraen en Vaca Muerta, paradigma de la administración Cambiemos.



El tema se trató este martes en una reunión con el Gobierno de la que participaron mandatarios y funcionarios de las llamadas "provincias petroleras", operadores y empresas del sector. Estuvo presidida por el flamante ministro del Hacienda, Hernán Lacunza.



A la salida, los representantes de las provincias dijeron que el Gobierno les confirmó que la medida será "temporal" y que la salida será "gradual". Ahora se va a armar una "mesa técnica".