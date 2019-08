El mercado asegurador destinará $13.500 millones para el financiamiento de las Pymes

El desembolso se llevará a cabo en tres cuotas hasta fines de octubre de este año, y tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre

Las compañías de seguros que operen en Vida y Retiro transferirán $13.500 millones que luego el Ministerio de Producción volcará al mercado de capitales, a través de la compra de activos financieros relacionados con el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.



Esta iniciativa fue dada a conocer por la cartera de Producción y Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación, que señalaron que esta operatoria se realizará a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep).



El desembolso se hará en tres cuotas hasta fines de octubre de 2019, y tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. La inversión estará centrada en cheques y pagarés avalados por SGRs, cheques no garantizados, obligaciones negociables pymes (ONs), factura de crédito electrónica y fideicomisos financieros.



"El objetivo es aumentar la liquidez de los mercados de capitales en los cuales se negocian los instrumentos asociados al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas", explicó en un comunicado el Ministerio que conduce Dante Sica.



Se espera que más empresas puedan participar del financiamiento a través de dichos mercados, y el objetivo es que las pymes puedan mejorar su acceso al financiamiento del capital de trabajo.



Este nuevo desembolso se da en el marco de la actualización de las deducciones impositivas para los Seguros de Vida y Retiro presentadas en abril de 2019.



Estas deducciones no se modificaban hace más de 27 años, y se actualizaron con el objetivo de incentivar el ahorro a través de este tipo de productos.



El Fondep es un fondo fiduciario público, administrado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, que tiene el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, según se informó.