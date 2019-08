José Luis Espert: "¿Vamos a ir a la estupidez de ponerle plata al bolsillo de la gente?"

Para José Luis Espert, "si gana Alberto Fernández probablemente vamos a ir a un populismo de paladar rojo en vez de amarillo como el de Mauricio Macri

Para José Luis Espert, "si gana Alberto Fernández probablemente vamos a ir a un populismo de paladar rojo en vez de amarillo como el que tenía Mauricio Macri". El liberal se preguntó: "¿Es un peor populismo? Probablemente, sí". Y, más adelante, disparó: "¿Vamos a ir a la estupidez de ponerle plata al bolsillo de la gente?".



En una entrevista con LN+, el candidato a presidente sostuvo que la Argentina "es un país populista que vota populismo prácticamente siempre, edulcorado, de buenos modales, de malos modales...".



En línea con esto, Espert consideró que el país "tiene salida" pero que para eso tiene que optar por una propuesta diferente.

"La Argentina ha vuelto a tropezar en la misma piedra con la que tropezó tantas veces en las últimas 7 u 8 décadas. Como ya tropezó, si no logra dar ese salto para adelante y volver a crecer, el 2020 puede convertirse en un calvario".

Te puede interesar Trump ahora se acerca a Alberto Fernández: hubo reuniones para hablar sobre inversión, deuda y agenda geopolítica





Tal como dijo, hoy "hay muy poco margen de maniobra". Para contrarrestar esto, enfatizó en que es necesario "hacer crecer relativamente rápido la economía" y que el próximo gobierno realice reformas estructurales profundas. "Si no volvés a generar un poquito de amor por la Argentina en los inversores, tanto locales como extranjeros, y si no lográs empezar a crecer, esto sin dudas va para peor".



Entonces habló de los dichos de Fernández, quien sostuvo que primero hay que estabilizar la economía, para luego pensar cómo crecer. "Está mal cuando dice que hay que pensar en el consumo. ¿Vamos a ir a la estupidez de ponerle plata al bolsillo de la gente? Eso es una tontería", disparó.



Además, el liberal reconoció que su competidor en la carrera hacia la presidencia está asesorado por economistas muy profesionales, y entonces dijo que Fernández "no puede decir que no sabe qué país va a heredar".



Espert dijo que está muy preocupado porque "el kirchnerismo se ha encargado siempre de avasallar a las instituciones y no hay duda de que Alberto Fernández es kirchnerismo". "En el kirchnerismo era moneda corriente hablar del Congreso como una escribanía. A eso vamos si ganan", lanzó. Y agregó: "Fueron lo peor que le pasó a la Argentina desde la democracia".



De todos modos, en una clara crítica al gobierno de Mauricio Macri sostuvo que, si ellos vuelven, es "porque fueron muy malos los que vinieron después". Así, reforzó la importancia de generar tratados de libre comercio, reducir impuestos y sancionar leyes laborales para promocionar el trabajo en blanco. "No entiendo que este país, que se la da de derechos humanos, tenga leyes laborales que provocan que 4,5 millones de compatriotas estén trabajando en negro".