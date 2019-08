Dueño de John Foos promete abrir fábrica en La Pampa si Macri no es reelecto

Fosati aseguró que si Alberto Fernández gana las elecciones comprará la planta que cerró Alpagatas y reincorporará a 90 de los empleados despedidos

Miguel Ángel Fosati, dueño de John Foos, dijo que abrirá una fábrica en Santa Rosa si el presidente Mauricio Macri no es reelecto.

"No puedo seguir hablando hasta que este Gobierno se vaya", remarcó.

Fosati está interesado en la compra de la fábrica que cerró Alpargatas. En la actualidad, tiene su planta en Beccar, desde donde fabrica un millón de pares de zapatillas al año. Les hizo una prueba a los despedidos y aseguró que 90 extrabajadores (36 aparadores y 54 cortadores) serán reincorporados si llega a buen término la compra.

Según Fosati, "mi propuesta para comprar la planta está firme, pero no me contestaron. Igual, no podemos seguir hablando hasta que este Gobierno se vaya, no paran de destruir a la industria. No eché a nadie pero ya no puedo más".

Agregó que "se necesita un proyecto de país".

"Si ganan las elecciones Alberto Fernández y Cristina (Kirchner), es lo mejor que nos puede pasar,Por lo menos volverán a impulsar la producción", sustuvo según BAE.

"La industria del calzado tiene 150.000 obreros, somos más grande que la industria automotriz que tiene 85.000 operarios, pero a nosotros este Gobierno no nos escucha. Solo hacen lo imposible para destruir la industria".

La empresa se inició en 1980 en el mercado argentino y actualmente emplea en forma directa a alrededor de 500 personas y cuenta con una capacidad de producción de 80.000 pares de calzado por mes.

A comienzos de 2017 había concretado una inversión de $5 millones para sustituir importaciones de algunos de los componentes necesarios para la fabricación de las zapatillas.

En aquel momento el sector tampoco pasaba su mejor momento y desde la empresa buscaban justamente optimizar procesos y mejorar costos para salir a flote. Ahora, en caso de que Macri no sea reelecto abrirá una planta de fabricación de calzado en Santa Rosa y contrataría a varios de los despedidos por Alpargatas.