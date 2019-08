Biodiesel: Pymes alertan por destrucción de empleos a causa del congelamiento de precios

Desde CEPREB alertan que el congelamiento de precios por un plazo de 90 días es una medida que está atentando contra la industria

Debido a la difícil situación que está atravesando el sector de los biocombustibles, generada por el congelamiento de los combustibles que dictaminó el Gobierno, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) dieron a conocer un comunicado en el que alertaron sobre los serios problemas que afectan a las firmas del sector, que se están viendo impactadas por "decisiones arbitrarias, discriminatorias, unilaterales e intempestivas".

Desde la entidad advierten que "la extensión al precio de los biocombustibles del congelamiento de los precios del gasoil y las naftas nos deja sin recursos para mantener nuestra producción y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Hoy, todo el sector del biodiesel para el mercado interno está paralizado".



El principal insumo del sector, que es el aceite de soja, está regido por el dólar, de manera que "el congelamiento de precios por un plazo de 90 días es, indudablemente, una medida que atenta contra la industria", aseguran.

Y agregan: "Nos obliga a comprar insumos al valor actual del dólar y venderlos al tipo de cambio anterior a esta medida. Esto supone la imposibilidad de mantenernos en pie como industria y por efecto, la paralización inmediata de toda actividad con la consiguiente suspensión de la mano de obra involucrada".



También afirman que "en el último año hemos sufrido las consecuencias de las decisiones ilegales, arbitrarias y discriminatorias de la Secretaría de Energía de la Nación, que ha modificado la fórmula de cálculo del precio de biodiésel con una clara intención de eliminar posibles factores de actualización, bajo pretextos incoherentes con el marco fáctico y jurídico".

Esta es la tercera modificación que realiza el gobierno en lo que va de su gestión y, junto con la no publicación del precio en los meses de marzo y agosto, "no hace más que reflejar un cambio permanente en las reglas del juego, sin previo diálogo ni consenso con los productores afectados", argumentan.



Las decisiones de los funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación, "además de perjudicar a nuestro sector, han sido una transferencia sistemática de recursos en favor de la industria petrolera que en nada han beneficiado al consumidor", dicen desde la Cámara.



Por otra parte, tal como establece la Ley 26.093, las Pymes productoras de biodiésel constituyen un pilar fundamental para dinamizar y contribuir al desarrollo de las economías regionales, la diversificación de la matriz energética, la sustitución de las importaciones, la industrialización de la producción primaria y la preservación del medio ambiente.



Actualmente, en el país el biodiesel se mezcla con el gasoil en un 10%, "y al ser nuestro biocombustible más barato que el litro de Gasoil, el producto final termina siendo más barato que si estuviera compuesto 100% por petróleo. Esto significa que nuestro biocombustible no sólo tiene una incidencia mínima en la composición del precio final del Gasoil, sino que permite que el mismo sea más barato, funcionando como un ´colchón´ para el bolsillo del consumidor", indican.



Y concluyen: "Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos con urgencia una respuesta favorable a nuestros reclamos que nos permita reactivar las operaciones y principalmente, conservar las fuentes de trabajo de toda una industria".