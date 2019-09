Liquidación de divisas de exportaciones: para los dirigentes rurales, las medidas son "razonables" pero "tardías"

Macri estableció que exportadores deberán liquidar las divisas dentro de 5 días hábiles después del cobro o 180 días luego del permiso de embarque

Los dirigente rurales analizaron las últimas medidas del gobierno de Mauricio Macri para contener la crisis cambiaria y evitar sumar una corrida bancaria a la incertidumbre que se vive en la Argentina en estos días.

El domingo se estableció a través de un decreto de necesidad y urgencia el control de cambios y establece que los exportadores deberán liquidar las divisas dentro de un máximo de cinco días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque. Esto será de 15 días para las commodities.

"Me parece bien, era una locura que no hubiera plazos y lo dijimos en su momento", señaló residente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa a La Nación aunque aclaró que técnicamente no era posible saber si la medida servirá para estabilizar el dólar.

En tanto, para el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, las medidas están orientadas a la búsqueda de dólares, pero "se tendrían que haber tomado hace tiempo atrás; con la imprevisibilidad tienen un efecto tardío", dijo y añadió: "Frente a esto los productores estamos sorprendidos por la inestabilidad. Lo que necesitamos que haya un consenso y una unidad urgente, sobre todo de los dos candidatos, para ver cómo se estabiliza este barco cambiario que se está tambaleando".

Te puede interesar Nuevo cepo al dólar: estas son las 10 medidas del Gobierno para contener la crisis cambiaria

Para el presidente de Coninagro, "es increíble que el Gobierno no lo haya programado y consensuado antes. Suenan a lógico las medidas, pero son una contradicción con lo que se venía sosteniendo antes y esto muestra una debilidad porque ahora hay una necesidad imperiosa".

Dólar y cepo: las diez medidas que tomó Macri para contener la crisis cambiaria

El Gobierno dispuso un tope de compra mensual de u$s10.000 para personas físicas. En paralelo, fuentes oficiales informaron que "no podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de u$s10.000 por persona por mes".

Sin embargo, desde el Banco Central aclararon que "nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas" y que tampoco habrá restricciones sobre viajes.

Te puede interesar De la corrida cambiaria al temor por una corrida bancaria: el Gobierno pone ahora la lupa en los depósitos

Desde la entidad que conduce Guido Sandleris especificaron además que que "las empresas no podrán comprar dólares para atesorar" y que el Banco Central deberá autorizar la compra de moneda extranjera y las transferencias al exterior en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario.

En tanto, aclararon que "no hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento".

A continuación, las 10 medidas tomadas por el Gobierno para tratar de frenar la crisis cambiaria: