Venezolanos que viven en Argentina están atrapados otra vez en una crisis

La incertidumbre golpea a la extensa comunidad en el país sudamericano, quienes en su mayoría se mudaron para escapar de la pobreza y la inflación

Andreina Pirrone viajó de Venezuela a Argentina hace seis años, mientras su país avanzaba hacia la peor crisis humanitaria de su historia. No sabía que le deparaba el futuro, pero estaba segura de que sería algo mejor.

Pirrone, una empleada de una fábrica de pastas en Buenos Aires, ahora siente una sensación de "deja vu", ya que su hogar adoptivo tambalea hacia su propia crisis económica con una inflación superior al 50% y su moneda, el peso, se deprecia en medio de temores de incumplimiento de deuda.



La incertidumbre de Argentina golpea a la extensa comunidad venezolana en el país sudamericano, quienes en su mayoría se mudaron a estas tierras para escapar de la creciente pobreza, la escalada en la inflación y los estrictos controles sobre el tipo de cambio y los alimentos.



"No es algo por lo que quisiera pasar otra vez. Aparte trabajé muy duro para sacar a mi familia de allá y traerlas posiblemente a lo mismo es terrible", dijo Pirrone a Reuters.

Te puede interesar Para Milei, la crisis es peor que la del 2001 y hay riesgo de hiperinflación

Sería complicado abandonar Argentina, pero lo consideraría si las cosas empeoraran, especialmente con un probable cambio de Gobierno hacia fines de año, estimó.



"Yo no salí de Venezuela para volver a caer en otro tipo de gobierno similar (por ende) sí, me iría", añadió.



El presidente de centroderecha argentino, Mauricio Macri, fue fuertemente golpeado en la elección primaria de agosto, con lo que es muy probable que los comicios presidenciales de octubre sean ganadas por el candidato de la oposición peronista, quien es acompañado en la su lista por la expresidenta populista Cristina Fernández de Kirchner.



Argentina, el cuarto destino en la lista de los migrantes venezolanos, ha estado en recesión y tomando medidas de emergencia para afrontar crisis económicas desde el año pasado.



El resultado de las elecciones del 11 de agosto provocó una nueva merma en el mercado, con el peso perdiendo más de un cuarto de su valor frente al dólar solo en el octavo mes del año.



En respuesta a este retroceso en los mercados domésticos, Macri lanzó planes para retrasar los pagos de la deuda e impuso controles cambiarios para proteger a la moneda local.



Para algunos venezolanos expatriados, esto trajo recuerdos de lo ocurrido en su hogar, que durante largo tiempo ha estado bajo controles de divisas que muchos consideran como la raíz del malestar económico del país.



"Realmente lo primero que uno piensa es irse a otro lado", dijo Alejandro Dugarte, un empleado de una empresa de pagos digitales en Buenos Aires, quien dejó Venezuela hace tres años.



"Ya la vivimos (la crisis), vivirla de vuelta no es mi plan", dijo a Reuters desde la sala de estar del departamento de Buenos Aires que comparte con su novia, y agregó que aún no tenía planes concretos de dónde o cuándo se mudaría, o si lo haría.

Te puede interesar Economistas advierten para 2020 una mayor caída del PBI por la crisis

Paraíso vs. caos

En los últimos años, se estima que 4,3 millones de venezolanos han huido de un colapso económico en su país de origen que ha provocado una crisis humanitaria y la escasez de alimentos y medicamentos. La mayoría se ha dispersado por América del Sur.



El sonido de la música de salsa venezolana y el aroma de la arepas se han tornado habituales en las ciudades de toda la región, incluida Buenos Aires. Cerca de 650.000 inmigrantes venezolanos registrados se han establecido en Argentina en los últimos años.



Juan José Granados Hernández dijo que vendió huevos en la granja de su padre en Venezuela hasta que el dinero ya no alcanzó para alimentar a todos en su casa. Ahora, es un ciclista de entrega de pedidos de las aplicaciones Rappi y Glovo en Buenos Aires.



"Venezuela es un caos total. Aquí todavía es un paraíso comparado con Venezuela", dijo, y agregó que Macri le "abrió la puerta" a los venezolanos.



Sin embargo, la incertidumbre política han asustado a algunos venezolanos. Fernández de Kirchner, candidata a la vicepresidencia por la lista opositora peronista, dirigió el país entre 2007 y 2015 y fue aliada ideológica del presidente venezolano Nicolás Maduro.



Por su parte, su compañero de fórmula y candidato a presidente, Alberto Fernández, ha criticado las demandas regionales de que Maduro renuncie y dijo que si es elegido se unirá a México y Uruguay para promover las conversaciones entre Maduro y la oposición.



Eso representaría un cambio de política importante que terminaría con casi cuatro años de críticas estridentes contra Maduro bajo el mandato del presidente Macri.