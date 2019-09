Cuál es el precio del dólar que prevé el Gobierno para el año que viene, según el Presupuesto 2020

El próximo lunes, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza presentará el proyecto sin la reprogramación de la deuda, que requiere la aprobación del Congreso

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentará el próximo lunes, al mediodía, el proyecto de Ley de Presupuesto para 2020, que contempla un crecimiento del PBI de 1% y una inflación en torno a 34% en promedio, sin la reprogramación de la deuda que requiere también la aprobación del Congreso, informaron hoy fuentes del Palacio de Hacienda.



Por otro lado, informaron que el Proyecto de Ley de Presupuesto ingresará por la Cámara de Diputados, y que ese mismo día será presentado por Lacunza.



Agregaron que se prevé que este año termine con una inflación cercana al 53% y una caída en torno a 2,6% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que dejará "un efecto de arrastre negativo" de 1% para el año próximo.



El crecimiento del 1% del PBI prevista para el año próximo está sustentado en un aumento de las exportaciones y una recuperación del 1,4% del Consumo Privado.



Si bien para este año se espera que las cuentas públicas cierren con un déficit en torno al 0,5% del PBI, en el cálculo del año próximo "todavía no está cerrado" cuál será la variación, que el anterior ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había estimado en un 1% de superávit.



Los funcionarios reconocen que la perspectiva de un aumento del 1% del PBI está a "contramano" de todos los pronósticos privados, que la ubican con una caída del 1,1%.



Otro capítulo es el de las necesidades de financiamiento que requerirá el Estado Nacional. El Presidente Mauricio Macri busca que se reprogramen los vencimientos de algunos títulos emitidos tanto bajo legislación local como extranjera, y para eso necesita la aprobación del Congreso.



Debido a que esa iniciativa todavía no está cerrada, el proyecto de Ley de Presupuesto no contemplará esta prórroga y se tomarán los datos del programa financiero vigente.



A su vez, la inflación proyectada para 2020 se ubicaría en torno al 34% promedio y de 43% punta a punta, mientras que las estimaciones de tipo de cambio rondará los $74 a diciembre del 2020 y los $67 promedio, adelantaron fuentes oficiales.



Para este año, la Balanza de Pagos, que reúne todos los movimientos financieros y de bienes y servicios con el exterior, cerrará con un déficit en torno al 0,9% del PBI, pero para el año próximo se espera una ganancia del 0,4%.



Gran parte de eso obedece a que la la Balanza Comercial cerrará el año próximo con un superávit de u$s17.500 millones, por encima de los u$s16.100 que se esperan obtener este año.



Para eso, se espera que las exportaciones crezcan el 8,4% interanual y las importaciones un 1,3%, producto de la mayor actividad interna.