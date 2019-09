Hipotecados UVA se quejan por los ínfimos reembolsos de los bancos

La Secretaría de Vivienda estima que con la resolución tomada en julio se favorecerá al 80% de los 130.000 hipotecados bajo esa modalidad

Indignación y tristeza. María José Díaz resume de esa manera la sensación que le provocó la noticia que recibió del Banco Francés en su casilla de correo electrónico.

Por esa vía, la entidad financiera le informó, el jueves pasado, que en su cuenta personal se le depositarían 127 pesos con 36 centavos para compensar la inequidad entre las cuotas del préstamo hipotecario, cuyo monto mensual se indexa por inflación tomando como referencia la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), y el que resultaría de ajustarlas considerando como base de cálculo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

"Mientras la deuda se incrementa unos 50 mil pesos por mes, me sorprenden con esta devolución, que más que ayuda parece una broma de mal gusto", comenta la kinesióloga al diario La Voz.

Ella ejerce su profesión de manera independiente y aporta como monotributista, En abril de 2018 obtuvo un préstamo Procrear para la construcción de una vivienda en Cuesta Blanca. La obra está sin terminar porque –dice– el presupuesto que reunió sumando sus ahorros, el subsidio no reintegrable que le dio el Estado y los 800 mil pesos que le aportó el banco fueron esmerilados por el aumento del costo de vida.

"Al día de hoy, llevo pagadas 17 cuotas, no me atrasé nunca y sin embargo le debo al banco 1.361.391 pesos y el impacto de la cuota en mis ingresos es del 30 por ciento, más o menos", ilustra.

Las medidas

Si bien la Secretaría de Vivienda de la Nación dispuso el beneficio a mediados de julio, recién comenzó a implementarse una semana atrás.

Te puede interesar Empresarios y el fantasma del "vamos por todo": crece el temor por ideas de Cristina Kirchner para la economía

En aquel momento, el organismo a cargo de Iván Kerr estimó que el 80 por ciento de los aproximadamente 130 mil créditos hipotecarios dados bajo el formato UVA recibirían el subsidio. Esto, dado que el monto de lo asignado se había incrementado por encima del 10 por ciento de los ingresos declarados por el tomador de la deuda, entre octubre de 2018 y diciembre de 2019.

Ese es el lapso que se tomó para la ecuación; dejó afuera el tramo entre abril y septiembre, cuando se produjo la primera estampida del dólar y su consecuente impacto en la fuerte suba de los precios de bienes y servicios.

Alejandro Pittis es otro de los beneficiarios de la compensación.

"En mi caso, me enviaron dos correos. En el primero me informan que me van a devolver 3,60 pesos y en el segundo, que el reintegro que me depositarían sería de 165 pesos con 46 centavos", precisa al citado matutino.

"Con mi mujer nos cagamos de risa al tomar conciencia del papel patético que estamos haciendo por el solo hecho de querer satisfacer el berretín de la casa propia", lamentó el deudor.

En febrero de 2018, la pareja recibió un crédito Procrear de Bancor de 1,4 millones de pesos; en la actualidad, la deuda asciende a 2,5 millones, asegura Alejandro.

Pablo Díaz es otro de los favorecidos con el resarcimiento económico.

Te puede interesar Precio del dólar para fin de año: este es el valor que proyectan los principales bancos y consultoras

En su caso, el Banco de Córdoba le depositará 22 pesos en la cuenta sueldo de la que es titular en la entidad financiera.

"Lo sentí como una cargada. No alcanza ni para comprar un turrón en el ómnibus; es una suma irrisoria", interpreta el reembolso que le informaron por mail a este empleado de un call center.

Las condiciones para que se efectúen reintegros

La resolución se decidió en julio y se aplicó este mes.

Es para quienes hayan tomado créditos ajustables por UVA por montos que, al momento del desembolso, no hayan superado el equivalente en pesos de 120 mil UVA.

También para quienes hayan destinado los créditos a la adquisición de una vivienda familiar, única, permanente, con un valor de compra o tasación, de ambos el menor, inferior a las 140 mil UVA.

Y que no sean propietarios.