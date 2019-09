Melconian culpa al Gobierno de "inacción", reconoce contacto con Alberto F. y proyecta cómo será 2020

El ex presidente del Banco Nación asegura que la herencia fue muy pesada, pero que también hubo mala praxis por parte del Gobierno

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró que reivindica el "el gradualismo, pero lo que hubo en el gobierno no fue gradualismo, fue inacción".

El economista coincidió parcialmente con Federico Sturzenegger sobre que la culpa de la crisis no fue de la herencia recibida, que fue "muy pesada", pero agregó que "simultáneamente hay que agregar el tema de la mala praxis".

"Hay que erradicar la idea de shock versus gradualismo, nunca se discutió, a lo sumo era consistencia versus inconsistencia. Quiero revitalizar el gradualismo para el futuro, porque en realidad lo de Macri fue inacción, no gradualismo. No es una cuestión de nombre ni de camiseta partidaria. Tenemos que salir de la grieta económica, basta de gradualismo, shock o keynesianismo. Eso quedó obsoleto", completó en diálogo con Infobae.

Para el economista, el "tema central es que llevamos ocho años de estanflación" y señala que parte del problema parte de "un hecho ideológico" que "se entró en el conflicto de creer que Argentina podía tener un régimen cambiario de país de primer mundo de flotación sin restricciones, más el lío que habías recibido".

"Financiar gasto público con deuda externa te mete irremediablemente en este conflicto. Argentina se metió sola en este problema, porque fue advertida con tiempo. El crédito va a tardar en volver, pero lo que no podemos perder es el crédito de la palabra. A la gente no se le puede mentir, hay que decirle las cosas como son; primero queda shockeada pero va a ser siempre preferible", agregó.

Melconian también afirmó que no está "tan seguro" de que la crisis termine en un proceso hiperinflacionario, pues "siempre hay instrumental para evitarla"

Con respecto a un posible default, remarcó que "la Argentina deberá ir a un proceso de reestructuración" y que "no existe en concepto de canje amigable".

"Si tenés un problema fiscal, cuando vas a un proceso de renegociación tenés que conseguir una mejora, si no, no sirve", añadió el economista, quien señaló que con el FMI hay que ver "cómo pedaleamos el préstamo".

Melconian reconoció que habla de forma "ininterrumpida" con Alberto Fernández: "Hasta hace tres meses dialogaba con el ciudadano, ahora con el candidato a presidente".

En este punto, afirmó que está "dispuesto a abrir todos los debates que hagan falta" para "erradicar el falso dilema del ajuste".

"Algunos tipos lógicos dicen no podemos más elaborar una política sobre la base del ajuste. Te tiran la papa caliente, pero ingreso y egreso tiene que estar equilibrado. Esto no lo puede resolver una sola persona, hace falta un diagnóstico básico, no quiero decir único", remarcó.

Además, se mostró a favor del Pacto Social que promueve Alberto Fernandez y sentenció: "Después que firmaste, hay que poner la cara, decir en qué consiste el plan que está detrás del Pacto Social. Si me decís que viene de la mano de la política fiscal y otras cuestiones. Si no, me hace acordar al voluntarismo de Bernardo Grinspun, el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Las inconsistencias de aquel período derivaron en el Plan Austral".

Por último, aseguró que no cree "en el movimiento libre y total de capitales" y criticó que la prensa lo "siguen tomando como la voz ortodoxa que corro a Macri por derecha", por lo que considera que es "todo mentira".

"No sé si eso me impidió llegar al ministerio de Hacienda, tampoco importa porque no es un problema de nombres", concluyó.