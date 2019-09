¿Llegan el desembolso del FMI?: el organismo giraría los fondos a fin de año, pero con condiciones

Lacunza se reunirá este mes con los directivos de la entidad para facilitar la llegada de los u$s5.400 millones, que podría demorarse hasta las elecciones

El Gobierno seguirá con las gestiones ante el FMI por el desembolso, aunque ya admitió que podría demorarse hasta pasadas las elecciones. El organismo esperará hasta conocer el programa económico del gobierno electo para definir el desembolso.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunirá el 26 de septiembre en Washington con directivos del Fondo para allanar el camino de los u$s5.400 millones que permitan fortalecer las reservas del Banco Central.

"Cuanto más tiempo pasa, más se enrarece la política doméstica y menos posible es hacer un desembolso de un programa técnicamente caído y con más incertidumbres que certezas", señalaron fuentes de la negociación a Perfil. Algunos exfuncionarios aseguran que si llegara un pago a fin de año podría condicionarse a que se use para recomprar deuda.



"El Gobierno va a seguir con las gestiones, pero la alternativa, con el giro postergado, es ver si va a seguir con el esquema de pagos propuesto y si existe un nivel de reservas que no había sido usado, quizás echarle mano" para realizar el pago, indicó el ex secretario de Finanzas y director de Quantum Finanzas, Daniel Marx.



El jueves, el vocero del FMI Gerry Rice dijo que "las complejas condiciones del mercado y la incertidumbre política en el futuro hacen que la situación sea aún más difícil".



El desembolso pendiente podría ser una forma de condicionamiento para la renegociación. Un ex funcionario del FMI estimó que "la realidad macroeconómica ya será condicionamiento suficiente". "Es posible que un desembolso antes de diciembre se condicione para usarlo a recomprar deuda a menor costo", agregó la fuente. "No va a haber libre disponibilidad como quería el Gobierno".



Para Marx, si bien la recompra de deuda "siempre es un deseo", lo importante es cumplir con los pagos de corto plazo. La idea de la recompra la propuso Roberto Lavagna a principios de año y la secundaron más adelante desde otros miembros de la oposición como Diego Bossio.



El FMI, por su parte, podría endurecerse en las condiciones para 2020, en el caso de que llegue una revisión general de los números y el programa para pasar a un acuerdo de "Extended Fund Facility", que permitiría llevar el repago de los fondos del organismo a los 10 años.



No es la primera vez que el FMI demora desembolsos. "Con Grecia y Portugal también en su momento se franeleó con los giros intermedios", recordó una de las fuentes consultadas. Pero no habrá ratificaciones de la demora. "No le conviene a nadie explicitarlo. Simplemente se siguen los pasos formales hasta completar la revisión", indicó. El conograma escrito en la revisión del Artículo IV del Fondo marca que el análisis de las cuentas argentinas y el desembolso correspondiente tenía que realizarse para el 15 de septiembre pero no se cumplirá.



Esta semana, Christine Lagarde dejó de ser la directora gerente del FMI. Unos días antes de la llegada de Lacunza, su posible sucesora, la búlgara Kristalina Georgieva, se reunirá con el board del organismo. La designación oficial se espera para el 4 de octubre. Después del 27 de octubre, entonces, será Georgieva la que lleve adelante los contactos con el gobierno argentino electo.