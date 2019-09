Moreno: "Ni el candidato de la oposición ni el Presidente tienen dimensión de lo que pasa"

Según el ex funcionario kirchnerista, "ni el candidato de la oposición ni el Presidente tienen dimensión de lo que está pasando"

El ex secretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner Guillermo Moreno consideró este lunes que la Argentina se encuentra ante una "supercrisis", en la que se asiste a la posibilidad de "un no abastecimiento del mercado".

Si bien aclara que se trata de un proceso "por ahora incipiente y focalizado", sostiene que las empresas no tienen señales claras de precios, lo que desorienta las decisiones de producción y comercialización de bienes y servicios.

Moreno explica que existe esa posibilidad "porque no hay precios". "No solo no hay precios de verdad, sino que no hay. Lo peor que puede pasar en una economía es que no haya señales de precios, no sólo de dólar, sino de ningún producto. No hay valor de precios de insumos, ni de mercaderías terminadas", señaló en diálogo con Perfil.

"Cuando no tenés ninguna relación de precios, lo que viene es la parálisis, ese es mi temor. Esto es una supercrisis. Estamos en una situación crítica, y me parece que ni el candidato de la oposición ni el Presidente están tomando real dimensión de lo que está aconteciendo", apunta el exfuncionario.

Te puede interesar Melconian culpa al Gobierno de "inacción", reconoce contacto con Alberto F. y proyecta cómo será 2020

Para Moreno, la crisis actual, a la que califica de "supercrisis", se diferencia de la del 2001 porque en ese momento "solo había un déficit muy grande en el sector externo".

"Ahora tenés sector externo y sector fiscal, las dos cosas. Por eso es una supercrisis", explica a este portal.

"Hay que hacer una propuesta de pagos antes de entrar en default. Es un desastre. Estamos en cesación de pagos: si no la resolvemos pronto, vamos a entrar en default, ¿y cómo seguimos?", plantea el ex funcionario kirchnerista.

Sobre las medidas posibles, opina que tiene que haber una suerte de acuerdo político para los próximos meses.

"Tiene que venir un gobierno de transición, o un gabinete de transición entre peronistas y radicales, y que ajusten la macroeconomía para entregarle al presidente que viene un camino razonablemente transitable, como hizo (Eduardo) Duhalde con (Néstor) Kirchner. Buscar el equilibrio macroeconómico", propone.