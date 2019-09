Control de cambios: ¿podrán pagar las empresas las deudas en dólares en tiempo y forma?

Esta medida, tomada a principios de septiembre, impide que las compañías puedan girar con normalidad los pagos de sus deudas en dólares

Durante la primera semana de vigencia del control de cambios, dispuesto el domingo 1 de septiembre, se logró un impacto favorable en cuanto al cuidado de las reservas monetarias, aunque restaban resolver importantes desafíos económicos.

Tanto las empresas como quienes tienen capacidad de ahorro en dólares tenían señales de alivio al ver la manera en que iba marchando el accionar del Banco Central, con cifras de venta de la moneda estadounidense que bajó de u$s1.329 millones en los últimos 10 días de agosto a u$s368 millones en los primeros 10 días de septiembre.

Además, con una estabilidad del tipo de cambio que comenzó el mes en $62 para la venta al público y cerró el viernes pasado a un poco más de $58.

Te puede interesar Melconian culpa al Gobierno de "inacción", reconoce contacto con Alberto F. y proyecta cómo será 2020

Pero las complicaciones comenzaron a aparecer cuando algunas empresas informaron que no iban a poder pagar en tiempo y forma los vencimientos de deudas con el sector privado institucional internacional.

Es que el control de cambio impide que puedan girar con normalidad los pagos de sus deudas. Como por ejemplo el gigante inmobiliario IRSA registró la semana pasada inconvenientes para abonar U$S135 millones de intereses a sus acreedores. Según informó, acreditó los desembolsos en las cuentas de los tenedores de deuda, pero aquellos con cuentas en el extranjero no recibieron los giros. Sucede que el control de cambios que reguló el Banco Central desde comienzos de mes impide a las empresas girar divisas al exterior sin autorización previa



Algunas automotrices también señalaron que no podrán pagar deudas vinculadas con importaciones de vehículos y de sus partes porque se encontraron con cupos irrisorios.



A pesar de esto, desde el Banco Central informaron que el control de cambio no va a hacer que las empresas tengan problemas con los pagos. "De ninguna manera el control de cambios va a afectar a las empresas que tengan deudas por pagar, se van a hacer las aclaraciones o ajustes necesarios en este sentido de forma que el requisito de conformidad previa no resulte en un impedimento al pago de las obligaciones financieras", aseguraron a Infobae fuentes del Banco Central este fin de semana.

Si bien los informantes no dieron mayores precisiones sobre el alcance de las aclaraciones, las que habitualmente se hacen a través de Comunicación "A" a las entidades financieras y operadores de cambios, se prevé que también instrumente la forma de no afectar los pagos de importaciones, habida cuenta de que el propio presidente del Banco Central había asegurado en la conferencia de prensa del 2 de septiembre que el control de cambios "no afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes".