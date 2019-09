Melconian: "Reperfilamiento o default, es una cuestión semántica: los vencimientos no se pagaron"

El economista criticó la gestión económica del Gobierno de Mauricio Macri. Habló sobre gradualismo, inacción y cargó contra Nicolás Dujovne

El economista Carlos Melconian aseguró que "reperfilamiento o default es una cuestión semántica, los vencimientos no se pudieron pagar", y aclaró que la actual crisis que vive la Argentina "no tiene nada que ver con el 2001".

Elogió la presidencia de Carlos Menem y la gestión de Domingo Cavallo, y afirmó que la década del ´90 fue "el período de mayor avance y progreso en la Argentina".

En declaraciones a El Cronista, Melconian alertó sobre los riesgos que enfrenta la próxima gestión si no encamina los números fiscales.

Te puede interesar ¿Quién debería ser el próximo ministro de Economía para Milei?

Melconian, quien acaba de lanzar el libro "Cantar la Justa", aseguró que en una charla con el presidente Mauricio Macri le alertó sobre la crisis económica y financiera, y le dijo: "No tengo fecha y hora, pero esto choca".

"La inconsistencia del programa, porque voy a reiterar que nunca se discutió shock versus gradualismo, y nunca mi crítica estuvo hecha sobre la base de que era muy gradual y le faltaba shock, al revés. Yo era partidario del gradualismo frente a lo que fue inacción, especialmente en la parte fiscal. Y era partidario de gradualismo en lo que fue shock en la parte monetaria", señaló el ex presidente del Banco Nación.

Acerca de la herencia que deja Macri al próximo Gobierno, sostuvo: "No usaría la palabra explosiva, diría que es acumulativa de la de 2015, no resuelta en su totalidad, porque el único momento donde macroeconómicamente se atacó a la herencia de 2015 fue con el Plan Picapiedras, o sea, el Fondo se inmiscuyó en eso y todo este tiempo no fue suficiente para mejorar un poco lo recibido".

Melconian cuestionó al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, porque "hablaba de que se habían sentado las bases, pero el 12 de agosto, el día después de las PASO, se comprobó que eso no era así".