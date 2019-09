Juan Luis Bour: "Las medidas del Gobierno sobre el dólar harán más daño en poco tiempo"

El economista Jefe y director de la consultora FIEL dialogó con iProfesional sobre el impacto del cepo cambiario para la economía y las medidas que vendrán

Se torna muy complicado para el Gobierno tomar decisiones en medio de la turbulenta economía y de la pérdida constante de dólares, sobre todo en un marco donde no existe todavía una definición política respecto al rumbo que tendrá el país.



Para tener una lectura de la actualidad y del posible plan que deberá implementar la próxima gestión, iProfesional dialogó con Juan Luis Bour, Economista Jefe y director de la consultora FIEL, que asegura que las medidas no deben "matar" al sector privado y que tampoco tienen que ser discriminatorias.

-Es un momento complejo para el país, ¿qué análisis realiza de la situación económica?

-El corto plazo es muy complicado por varias cuestiones, como por ejemplo la ausencia de horizonte para la actual administración, que no puede comprometer nada más allá de los próximos 60 días. A ello se le suma las medidas adoptadas que terminaron de trabar todo, por lo tanto la economía cae fuerte y se complican todas las metas. Ergo, se converge en más controles para que los dólares puedan alcanzar. Eso trabará todavía más la situación actual.

-¿Cuáles son las salidas posibles que le ve a la crisis?

-¿Qué hacer? No matar al sector privado, con eso me refiero a dejar que paguen los que tienen dólares, dejar operar al mercado inmobiliario, no matar a los exportadores, entre otras medidas que afectan a los diversos sectores.

-En este contexto, ¿qué puede llegar a hacer el próximo gobierno para mejorar la situación?

-Primero, sus representantes deberán decir hasta dónde van a querer llegar y qué quieren hacer, y después armo el programa. En principio, si no quieren chocar deben asegurar tener un superávit fiscal alto, habrá que ver si lo harán o no. Pero si van al choque, el programa es otro. Por eso todavía no tiene una respuesta certera.

-¿Y qué les queda o pueden hacer para salir de esta situación estancada?

-Yo diría que primero deben preparar rápido un programa fiscal creíble para el período de 2020 al 2023 para poder negociar la deuda. En segundo lugar, podrían negociar la deuda privada, sin castigar los bonos de los canjes previos a la gestión de Macri que son largos, para bajar un poco la carga de vencimientos de 2020/23.

Otro de los aspectos que deben tener en cuenta que el país necesita es un crecimiento de las exportaciones, al menos, a una tasa triple del PBI. Y además, como tema importante, tienen que ver la tasa de interés que se debe facilitar para que nos quedemos en pesos, para evitar una hiperinflación.

-¿Cómo evalúa el resultado de las medidas restrictivas tomadas en las últimas semanas?

-El cepo cambiario no puede ser discriminatorio, porque está favoreciendo a las provincias y castigando al sector privado. No hay que ahogar a los privados del sector productivo, y la imposibilidad de atesorar para empresas es muy peligrosa porque puede quebrar a más de uno. En definitiva, si hay cero dólares para muchos sectores, ¿por qué hay divisas para provincias y particulares que atesoran? Estas medidas harán más daño en poco tiempo.-