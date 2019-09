Por qué el Central se resiste a abrir más el cepo para la compra de viviendas

Según lo informado por el Banco Central, en la semana las reservas brutas disminuyeron u$s484 millones y caen u$s4.500 millones en lo que va de septiembre

Según lo informado por el Banco Central, las reservas cayeron el viernes u$s128 millones y cerraron en u$s49.598 millones . En la semana las reservas brutas disminuyeron u$s484 millones y caen u$s4.500 millones en lo que va de septiembre.



En la peor semana desde la PASO (entre 26/08 y 30/08), las reservas del Banco Central llegaron a drenar u$s833 millones por día. Tras la implementación del cepo cambiario la sangría de reservas del BCRA disminuyó, pero continúa persistente.

El tope a las compras para atesoramiento para personas físicas de u$s10.000 mensuales y la prohibición en ese concepto para empresas, tuvieron su efecto sobre la dinámica de las reservas del BCRA.



Las reservas brutas, desde el cepo, disminuyeron de u$s54.098 millones (30/08) a u$s49.598 millones en la actualidad. Bajaron 4.500 millones de dólares. Es decir, en promedio u$s300 millones diarios . Mientras que el promedio desde las PASO hasta el dia previo al cepo era de u$s872 millones . Cayeron u$s12.211 millones en solo 14 dias habiles. De u$s66.039 millones a u$s54.098 millones. señala el sitio Plan M.



El grado de intervención del BCRA en el mercado de cambios para estabilizar dólar también ha disminuido considerablemente desde el cepo cambiario. Entre la elección PASO y la implementación del nuevo cepo el BCRA había vendido u$s2.038 millones para controlar al dólar. A razón de u$s145 millones por día hábil.



Desde el control de cambios las ventas de divisas por parte del Central totalizaron u$s529 millones. Es decir, vendió en promedio u$s37 milllones diarios.

En síntesis, la salida de dólares sigue siendo preocupante. Claramente se vió una disminución fuerte desde el cepo cambiario. Pero aún así, las cuentas no cierran para llegar al 10 de diciembre con los dólares disponibles en el Banco Central sin mayores sobresaltos, si esos dólares siguen teniendo no sólo el destino del pago de deuda en dólares hasta fin de año (unos u$s6.500 millones) y la venta de dólares del Central en el mercado cambiario para evitar que el tipo de cambio siga escalando.



Según la proyección de Plan M, el actual rimo de venta de reservas implica unos u$s1000 millones mensuales, es decir, u$s3000 millones hasta el cambio de Gobierno. Eso suponiendo que no haya ningún evento sorpresa -o el agravamiento de la propia dinámica económica- que obligue a una mayor intervención del Banco Central, en especial después del 27 de octubre. Del otro lado, las "reservas netas" -los dólares reales con los que cuenta el Central- ronda los u$s13.000 millones.



Por eso, el Banco Central no sólo está extremadante cauto a la hora de hacer concesiones el cepo cambiario sino que al contrario la tendencia es a endurecerlo.



Vale como ejemplo lo que sucedió con el sector inmobiliario. Las principales Cámaras del sector se habían entusiasmado con la posibilidad de que el Central autorizara la posibilidad de adquirir hasta u$s152.000 para la compra de una vivienda única, fondos que los ahorristas podrían sacar de plazos fijos, fondos comun de inversión o la liquidación de bonos de la deuda. Así lo había prometido personalmente el propío Guido Sandleris a distintos dirigentes sectoriales.



Sin embargo, ahora, el BCRA sólo flexibilizó el control de cambios para quienes tienen un crédito hipotecario ya aprobado para compra de vienda única y sólo autorizó la adquisición de hasta 100.000 dólares.

Se calcula que hay solo 800 carpetas crediticias en estas condiciones. Pero la norma aclara que quien utilice esta excepción quien utilice esta excepción, no podrá comprar dólares para atesoramiento en los meses siguientes, hasta cubrir el cupo de u$s10.000 mensuales fijado para las personas físicas. En otras palabras , lo que el BCRA explicó es que les adelantan el cupo de 10 meses de atesoramiento (como máximo).



Por el momento, no hay posibilidad para quienes que quieran por comprar una vivienda y tienen ahorros en pesos en depósitos a plazos fijos (o en otros instrumentos financieros en pesos) de poder acceder a un cupo mayor de dólares que los u$s10.000 mensuales.

No hay una solución para ellos si quieren comprar una vivienda. En lo inmediato, este grupo debe comprar su cupo mensual. Y para conseguir el resto de los dólares debería recurrir al "mercado de paralelo" o comprar títulos públicos en dólares con pesos y venderlos en dólares (dólar MEP), pagando un precio 10% superior al dólar oficial por el monto por fuera del cupo mensual.