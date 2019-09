El ratio deuda-PBI superó 90% y alertan sobre posible nuevo "reperfilamiento"

Lo advirtió Ecolatina, al señalar que el "cronograma de pagos del Estado Nacional es muy exigente" para éste y los próximos años

En un contexto de alta volatilidad del dólar, incertidumbre de los inversores por el pago de la deuda pública y cambios en el programa económico de la administración nacional respecto del gasto público, el control de cambios y la base monetaria, la consultora Ecolatina advirtió sobre la exigencia que el Estado nacional debe afrontar en materia de vencimientos y señaló que es posible que se negocie una nueva reestructuración.

"El mes pasado, el stock de deuda se redujo en u$s30.000 millones, producto de la licuación de los pasivos en pesos y la cancelación anticipada de un REPO con bancos privados", explicó la consultora en el documento.

Luego agregó : "Como resultado, el mismo alcanzó el mínimo de los últimos dos años, ubicándose apenas por encima de u$s300.000 millones. Sin embargo, y en sentido contrario, por la depreciación del peso, el ratio deuda-PBI trepó 10 puntos porcentuales y superó 90%".

De esta manera, detalló la entidad, la nueva crisis cambiaria y financiera "deterioró la posición de liquidez y solvencia del Sector Público Nacional", dejando en jaque la posibilidad de que el Estado nacional cumpla en tiempo y forma los compromisos, específicamente los tomados en dólares. "Al momento, esto ya se materializó en el reperfilamiento de las letras del Tesoro con inversores institucionales, pero ¿terminó acá?", se cuestionó el informe difundido a la prensa.



Ecolatina también advirtió de las posibilidades de que se encare un nuevo "reperfilamiento".

"Los vencimientos apremiantes no son patrimonio exclusivo de 2020. Por caso, entre 2022 y 2023 deberán devolverse casi u$s40.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque no se concretan nuevos desembolsos (y u$s45.000, si éstos llegan). Además, hay vencimientos en bonos por un monto mayor (de los cuales, otra vez, una porción no despreciable será intra sector público)", se detalló.

En ese sentido, la consultora estimó que existen otras alternativas de financiamiento como los swaps con China pero habrá que evaluar a futuro si estas "opciones no tradicionales" serán suficientes para cumplir las obligaciones del país.



"Deberán alinearse varios planetas para que nuestro país pueda honrar sus deudas en tiempo y forma. De lo contrario, una nueva reestructuración será inevitable, esta vez probablemente con quita de capital e intereses", se alertó.

Macri viajará para participar de la Asamblea General de la ONU, mientras el ministro de Hacienda Hernán Lacunza se reunirá en Washington con autoridades del FMI.

En referencia al itinerario del primer mandatario, la salida de Argentina está programa para hoy a la tarde, arribando mañana a Nueva York, donde Macri permanecerá sólo 24 horas.

La participación del jefe de Estado argentino en la Asamblea General tendrá lugar también en la jornada de mañana, cuando empieza el 74º período de sesiones ordinarias de la organización internacional, en el que se debatirán cuestiones de interés global, como el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, el cambio climático y la igualdad de género, entre otras.

Este año, la reunión se desarrollará bajo el lema de "impulsar los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la calidad de la educación, la acción contra el cambio climático y la inclusión".



Por otro lado, entre mañana y el miércoles, están pautados los encuentros entre directivos del FMI y Lacunza, en búsqueda de definir cuándo llegará al país el desembolso de u$s5.400 millones comprometidos con el organismo multilateral de crédito en el acuerdo firmado el año pasado.

En este marco, Lacunza se reunirá con David Lipton, director gerente suplente del organismo multilateral de crédito, además de Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental, y Roberto Cardarelli, el especialista en Argentina, según Comercio y Justicia.

El funcionario argentino -quien partió ayer hacia Estado Unidos- también participará de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la búsqueda de asegurar la renovación e los préstamos de estos organismos el año próximo

El titular de Hacienda viaja acompañado por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili y el secretario de Política Económica, Sebastián Katz.