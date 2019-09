Cuánto pueden ganar las empresas que apostaron por la quiebra de la agencia de viajes Thomas Cook

Algunos especuladores invirtieron en derivados que señalaban que la compañía de turismo entraría en bancarrota, según Bloomberg

Thomas Cook entró en suspensión de pagos al no prosperar el domingo las negociaciones de emergencia con su principal accionista, el conglomerado chino Fosun, después de que los bancos exigieran un fondo adicional de 227 millones de euros para hacer frente a los meses de invierno.



El gerente general de la compañía, Peter Frankhauser, reconoció el fracaso de las negociaciones para mantener operativo el grupo, que en mayo registró unas pérdidas de 1.680 millones de euros.



Si bien después de que la compañía comunicó esta madrugada que dejaba de operar y que 600.000 personas quedaran varadas en unos 51 destinos turísticos de 17 países, no fue pérdida para todos.

Te puede interesar Cómo invertir los ahorros y escapar del riesgo argentino

Según informa Bloomberg, firmas como Sona Asset Management y XAIA Investment GmbH pueden ganar hasta 250 millones de dólares debido a que invirtieron en derivados que señalaban que la compañía entraría en bancarrota.



Thomas Cook será el último de varios grandes pagos este año para los fondos de cobertura y los comerciantes que compraron estos llamados swaps de incumplimiento crediticio. La lista incluye al minorista de moda británico New Look y Rallye, matriz de la cadena de supermercados francesa Casino Guichard-Perrachon. Se espera que sigan más a medida que la economía europea desacelere y un número creciente de empresas se vean sometidas a más presión.



La decisión de liberar los pagos de los CDS (instrumentos financieros que miden el riesgo de impagos) de Thomas Cook recae en un panel de comerciantes llamado Comité de Determinaciones que se reúne este lunes. Los CDS son un método para que los fondos de cobertura apuesten por compañías que enfrentan dificultades con sus balances. Sin embargo, no siempre pagan en caso de incumplimiento.



El rescate de Thomas Cook podría haber dejado sin valor a los CDS. Sus tenedores estaban preocupados por un tecnicismo relacionado con los planes de rescate para convertir la deuda de Thomas Cook en acciones, dejando a estos sin nada que asegurar. "Es ciertamente un alivio para los fondos de cobertura que Thomas Cook haya entrado en bancarrota", ha dicho Marc Pierron, un analista de crédito.