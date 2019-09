Redrado: "El tipo de cambio alto llegó para quedarse"

El economista sostuvo que "Argentina hoy tiene un tipo de cambio muy competitivo" y se refirió al FMI: "Habrá que ingresar en una nueva etapa"

El economista Martín Redrado habló este lunes durante una conferencia brindada en la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) realizada en el predio de La Rural.

Habló sobre el rumbo de una economía en crisis que preocupa a corto y mediano plazo.



El exdirector del BCRA entre 2004 y 2010 hizo hincapié en las perspectivas económicas para lo que resta del año y puso la lupa en los posibles escenarios a mediano plazo independientemente de quien llegue a la presidencia de la Nación. En ese sentido consideró a la energía como "una de las llaves de la solución para Argentina", consideró que "el tipo de cambio alto llegó para quedarse", señaló que habría que ir a un acuerdo a largo plazo con el FMI y puntualizó: "En los mercados asiáticos también está el financiamiento para infraestructura".



Redrado se refirió a la continuada caída del PBI que tiene lugar desde 2010 y a la recesión que atraviesa el país, sobre lo cual sostuvo que "para salir del estancamiento cíclico que tenemos desde hace mucho tiempo, que no permite plantear horizonte a largo plazo, lo central que tenemos que resolver es que nuestro país consume más dólares de los que produce y mientras esta ecuación no se resuelva, Argentina no podrá tener un escenario de predictibilidad".



La complejidad de la situación en la que se encuentra el país está atada a la ausencia de "un programa económico integral que ataque los problemas de fondo que tiene el país", profundizó Redrado.

En ese sentido remarcó para poder revertir la situación hay que mirar al sector energético con el cual "Argentina puede llegar a ser superavitaria en los próximos 10 años". Esto, destacó, debe ser el desafió "al gobierno que le toque" ya que "la provisión de divisas hace a la estabilidad económica, a bajar a tasa de inflación, bajar nivel de pobreza y nos permitiría tener un horizonte que hoy no tenemos".



Asimismo aprovechó para criticar las medidas económicas de los últimos meses por parte del gobierno, que generaron fuerte impacto en las empresas del sector energético, las cuales ahora reclaman más subsidios luego del congelamiento de las naftas que duró 33 días tras la devaluación post PASO. "Uno de los problemas que tenemos es que miramos la realidad desde el punto de vista fragmentario y no tenemos una mirada de equilibrio general, con lo cual terminamos con una visión de frazada corta y con medidas como las que se tomaron en los últimos 30 días que le han dado incertidumbre al sector", arremetió Redrado.



Respecto al tipo de cambio, Redrado sostuvo que "el tipo de cambio alto llegó para quedarse" ya que, según argumentó, "Argentina hoy tiene un tipo de cambio muy competitivo".



Además señaló que es una mirada común con el FMI ya que es una necesidad debido a que los sectores de la economía consumen más dólares de los que ingresan al país. Si bien sostuvo que el tipo de cambio se parece al de 2008-2011, las condiciones internacionales son distintas. Lo mismo si se compara con las que beneficiaron a la exportación durante 2003-2007.



Por otro lado, Redrado puso el foco en la importancia de renegociar con el FMI al señalar que es vital para poder transitar la crisis económica y salir de ella. Si bien la relación Deuda/PBI llega al 106% y debiera encender alertas amarillas, el economista argumentóque "cuando se empieza a desglosar, el 34% se le debe a otros organismos del sector público (BCRA, ANSES, PAMI), lo cual es fácilmente renovable; el 27% es con otros organismos como el FMI, el Banco Mundial y la CAF que se deberá trabajar para renegociar; mientras que el resto se le debe al mercado, lo cual es un problema pero es manejable".



En ese sentido dijo que el país deberá afrontar pagos con el FMI en 2022 y 2023 por lo cual "habrá que ingresar en una nueva etapa con el organismo, nos guste o no nos guste" ya que "es una decisión que ha tomado el gobierno actual y hay que seguir trabajando con el FMI". La clave - añadió - es hacerlo con un programa "hecho en Argentina y por argentinos y no con uno que venga desde Washington".



Sobre una posible renegociación señaló que "si salimos de un acuerdo de corto plazo a uno de largo plazo de facilidades ampliadas, deberíamos tener un contexto más manejable", pero hizo hincapié en que es necesario generar confianza en los mercados locales e internacionales, lo cual dependerá de la propuesta económica que venga hacia adelante.



En este contexto, entre los sectores a los que les irá bien de acuerdo al tipo de cambio están los agroexportadores, la minería, aquellos vinculados a la tecnología de la información y el turismo, señaló el economista y remarcó que hasta hace un mes allí aparecía también el sector petrolero y gas hasta que llegó el congelamiento de precios que "agregó incertidumbre adicional que es otro de los problemas que deberá resolver el próximo gobierno".



"La necesidad de generar divisas hará que el próximo gobierno deba llevar en el período de seis meses a un año al sector energético al grupo de los propulsados por el tipo de cambio", dijo ya que, profundizó, los sectores que generen dólares "van a ser los que se verán beneficiados hacia adelante".