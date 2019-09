Diego Giacomini dio un pronóstico preocupante sobre la inflación del año próximo

El economista se refirió a su colega Walter Graziano, de quien dijo que "no sabe nada de inflación" y es "un chanta", y además lo mandó "a estudiar"

Los debates en torno a la inflación y a la hiperinflación son cada vez más recurrentes entre los economistas, especialmente en esta época de crisis financiera y económica. En este sentido, los expertos monetaristas no ven el futuro en forma muy alentadora. Uno es el caso de Diego Giacomini, quien indicó que "el 2020 será el año de los tres dígitos" de inflación.



Este comentario lo hizo a través de su cuenta en Twitter, cuando cruzó una serie de tuits con su colegia Walter Graziano, luego de que este último publicase una nota en Ámbito Financiero titulada "Hoy Argentina está lejos de otra hiperinflación".



El artículo decía que "una hiperinflación es fácilmente identificable en un país cuando se observa una gran cantidad de ceros en su numerario. Por ejemplo, el recordado austral, caracterizado por tener cada valor el rostro de un presidente, en su anverso llegó a contar con un billete de medio millón y menos mal que fue reemplazado en su circulación porque a raíz de la hiperinflación se corría el riesgo de que empezaran a aparecer temibles presidentes de facto en la moneda".

"Las remarcaciones de precios son muchas veces aún más frecuentes que semanales. El cobro de los salarios también puede ser varias veces al mes (no lo fue en el caso argentino) porque de otra manera, termina siendo imposible alimentarse. La huída de la moneda es terminal, perforando la demanda de dinero aunque más no sea la de motivos transaccionales piso tras piso", agrega.



Y añade: "Surge claro entonces que un proceso como el actual de tasas de inflación del 55% anual si bien alcanza niveles elevadísimos, dista notablemente de alcanzar niveles hiperinflacionarios. Debería haber una tasa inflacionaria de 55% mensual para que se pueda hablar de hiperinflación".



Frente a esta visión, Giacomini dijo que Graziano "no sabe nada de inflación" y es "un chanta", y además lo mandó "a estudiar".



"Walter Graziano afirma que hiperinflación es inflación de 55% mensual! Ja; ja. Ridículo, Walter. Por qué, no 54% o 56%. El fenómeno hiper se define por la desaparición del sistema de precios; y más por la aceleración (2da derivada) que por la inflación (1era derivada). A estudiar", dice en uno de sus tuits.

En un segundo tuit, advierte: "Toda persona, de cualquier profesión, se da cuenta que un economista (Walter Graziano) que define hiperinflación (fenómeno tan problemático) con un numerito es CHANTA. Hiper se define a partir de cosas + importantes: desaparición sistema precios y fuerza aceleración(ambos juntos)".

Y concluye: "Para cerrar y mostrar el error grosero técnico de Walter Graziano; y demostrar que no sabe nada de moneda y menos de inflación. 55% de inflación mensual es 19.130% de inflación anual. Ergo, ni Alfonsín, ni Menem tuvieron hiper: 3079% (1989) y 2314% (1990). No más comentarios!".

Finalmente, indicó: "Hay que cambiar la metodología y la moral en la Consultoría argentina. La inflación 2020 será mayor que la inflación 2019. 2020 será el AÑO DE LOS TRES DÍGITOS".