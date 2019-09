Cómo afectan los controles y el reperfilamiento de deuda a inversiones en Vaca Muerta, según el titular de YPF

Durante su participación en el IAEF, Miguel Gutiérrez, describió "las dos malas noticias" para la compañía en particular y el sector petrolero en general

El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, describió "las dos malas noticias" para la compañía en particular y el sector petrolero en general, por la decisión del Gobierno de congelar y pesificar el precio de los combustibles y el establecimiento de un control de cambios y reperfilamiento de la deuda.

Lo hizo en el marco de la 40° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que celebra en estos días el Hotel Llao Llao de Bariloche.

Allí, Gutiérrez advirtió que esta coyuntura va a vedar "el acceso al crédito", crucial para el desarrollo de proyectos en el sector.

El presidente de YPF detalló que la compañía contaba a principio de año con u$s1.600 millones de caja.

Pero el lunes 30 de septiembre deberá afrontar el pago de una obligación negociable, que en las actuales condiciones financieras no puede ser renovada. La utilización del "cash flow" para este propósito va a reducir el horizonte de inversión previsto y también afectará el balance de la petrolera.

Te puede interesar Empleados de comercio: sindicato acordó de qué manera se pagará el bono de 5.000 pesos

Detalló que YPF paga entre u$s800 y u$s1.000 millones anuales de intereses por su emisión de deuda, que en condiciones normales se refinancian con nuevas colocaciones.

Gutiérrez comentó: ″El lunes vence un bono nuestro. Pensábamos unas semanas atrás que lo íbamos a renovar".

"Probablemente no lo vamos a poder renovar y vamos a seguir usando esa caja para pagarlo. Como el dinero no es fungible y no lo puedo cambiar de un lado a otro, si al final del día yo tengo que hacer frente a una deuda, la compañía genera la caja suficiente para pagarla, pero ¿dónde la va a reducir? La va a reducir en el ‘capex’ ( inversiones de capital que crean beneficios)", añadió.

Además, el presidente de YPF dijo que "esta es la cuenta que hay que hacer, que afecta tanto como los precios".

"Estamos muy bien de caja y de vencimientos, con posición financiera extremadamente sólida, pero cuanto antes se resuelva la renegociación internacional, antes vamos a tener a acceso" al crédito, puntualizó Gutiérrez en el encuentro del IAEF.

Te puede interesar El índice de pobreza rondará el 35% y le pone presión adicional al cierre de la campaña macrista

Además, precisó que la petrolera con participación mayoritaria del Estado nacional tiene un 90% de la deuda emitida en dólares, con una tasa de interés media de 7,54% anual y un plazo medio de 6,14 años.

Pero el desarrollo de los proyectos en Vaca Muerta va a requerir la financiación en los mercados de capitales, hoy restringida por la crisis económica y la transición política.

Gutiérrez mencionó que el precio del barril de crudo en el mercado interno cayó de más de u$s70 a menos de 60.

"Hoy ese gap es de un 16 a 17 por ciento, y de eso hay que salir lo más rápido posible, para darle certidumbre a la inversión en el sector", afirmó.

"No queremos subsidios, queremos un precio justo para que se pueda desarrollar el recurso y seguir ganando escala", sentenció. Esto exige un precio entre 3,50 y 4 dólares por millón de BTU.

Gutiérrez señaló que en el megayacimiento de shale neuquino "hay una perspectiva de inversiones por venir por u$s30.000 millones que el país va a necesitar. Para eso se requiere volver al mercado internacional con políticas simples".