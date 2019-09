Antonio Melé, impulsor de la banca ética, la Argentina debe dejar de hablar del pasado y trabajar de manera conjunta

El ex banquero propone tres usos concientes del dinero. Y que las personas ldeben buscar soluciones porque la época de los grandes líderes ya pasó

"Es la economía, estúpido". La frase que se popularizó en los ’90 en el marco de la campaña electoral de Estados Unidos en la que Bill Clinton le ganó a George Bush no pierde vigencia. Menos en la Argentina. Ahora un ex banquero busca darle una vuelta de tuerca a la cuestión y propone impulsar la economía conciente. Antonio Melé, un catalán que trabajó durante 35 años en la banca tradicional, cree que es el tiempo de impulsar esta nueva visión de la economía. ¿De qué se trata?

"Del uso conciente del dinero en sus tres formas: consumo, ahorro e inversión, y donación. Cuando se va a comprar algo preguntarse si soy conciente de quién lo ha hecho y si ha sido hecho de manera sostenible. Lo mismo con el ahorro: saber qué hace un banco con el dinero que le llevo. Y la donación, como una forma de dar a los proyectos que necesitan impulso para poder arrancar", dijo a iProfesional, el propio Melé, que en el último año ha estado visitando la Argentina con frecuencia.

Y no lo hace en un contexto precisamente amable. Las preocupaciones de los argentinos y de quienes tienen actividades en el país pasan más por cómo enfrentar la inflación y los cambios de decisiones político-económicas que otra cosa. Igualmente, considera que el tiempo es propicio para impulsar un cambio de mentalidad que impacte en la economía. Y no tiene empacho en hacerlo en cualquier auditorio.

El año pasado dio una conferencia en el Coloquio de IDEA, el mayor encuentro empresario que cada año se realiza en Mar del Plata. Y en este 2019 ya visitó el país al menos dos veces, como conferencista y porque, a través de la Fundación Dinero y Conciencia, quiere establecer aquí las bases para impulsar la banca ética.

Primero lo hará a través de un fondo de inversión, que se pondrá en marcha en los próximos meses, para apoyar a emprendimientos de tres áreas clave: ambiente, cultura y educación y sector social. El objetivo de mediano plazo, es decir, dentro de tres o cuatro años, es abrir su propio banco, bajo el concepto de "banca ética", como a él le gusta afirmar, una banca que no es especulativa porque "la especulación es un arma de destrucción masiva".

-¿Banca y ética no son contradictorios?

- No, no debería serlo. Es posible que un banco sea ético. Le hago la pregunta al revés: ¿Es posible que a un banco que no sea ético usted le siga llevando su dinero? Si sabe que no es ético ¿por qué le sigue llevando el dinero al banco? Vamos a crear un banco ético, es lo que estamos haciendo.

-¿Y qué deberíamos mirar de un banco?

-Sus criterios de inversión, si son transparentes, la diferencia de salarios entre directivos y empleados, un montón de cosas. Y si no hay transparencia de información no dejar su dinero. ¿Usted dejaría a su hijo en un colegio que no sabe cómo lo van a tratar? ¿Y el dinero sí lo va a dejar? ¿Pero por qué? El cambio lo provocamos nosotros.

-¿Y a la política no le corresponde también hacer un cambio?

-También hay que hacerlo a nivel político, pero no podemos estar esperando a un político. Ya no toca la época en que viene un político, Perón, y lo va a arreglar todo, ya no hay. Ya pasó el siglo XX de grandes líderes. Hoy el líder es el ser humano que quiere tomar las riendas en sus manos, y dice yo lo voy a hacer así. Y predicar con el ejemplo.

La economía conciente es más bien un nuevo comportamiento ante la realidad que otra cosa. Una mirada más atenta sobre nuestro quehacer cotidiano, más allá de las teorías y corrientes de la economía.

Melé sostiene que la economía conciente "se pone al servicio del ser humano y de la tierra", de ahí que a la hora de definir este concepto refiera a la necesidad de que, como consumidores, sepamos si los productos que adquirimos dañan o no el ambiente, o si las personas que han formado parte de ese proceso de producción han sido explotadas o respetadas por el sistema.

-¿Pero estas preguntas no son más propias de sociedades con economías más estables, y no como en la Argentina en donde las personas están pensando en cómo llegar a fin de mes?

- Cuando Argentina ha vivido épocas de prosperidad la gente tampoco ha sido conciente. Hay gente humilde, pobre, que consume cosas que no necesita. Tiene que ver con una nueva educación en valores. Y sí, una economía en crisis a lo mejor dificultará algunas cosas. Pero el problema es que tenemos resistencia al cambio. Estamos anclados en un comportamiento del pasado que no funciona, y precisamente porque Argentina está en una situación difícil es urgente ese cambio en la visión de la economía, esa conciencia.

-Pero vuelvo a lo mismo, en un país como la Argentina, o como otro inestable, el producto orgánico, sustentable, es 30% más caro

-Si se hacen acuerdos con los agricultores no.

-Insisto en que este mensaje tal vez pueda madurarlo una clase media educada, una clase baja muy empobrecida tiene otras preocupaciones.

-Pero esa clase empobrecida tal vez el fin de semana se va a un centro comercial y va al cine, y compran pochoclo y coca-cola, litros. Esto lo vi en España antes de venir. Eso sale más caro que la entrada al cine. Si te dicen que el kilo de tomate orgánico es 30% más caro y no lo compras, pero vas al cine y compras tonterías… He trabajado con las clases más pobres y más ricas de Barcelona y te dicen que no llegan a fin de mes. Y ves esto. Hay un consumo inútil, estúpido. Y entonces se pueden hacer asociaciones con agricultores orgánicos en los que uno sabe cómo produce y no es mucho más caro. Tenemos un dinero que lo gastamos en tonterías, que no son necesarias. Ya sé que a lo mejor es más difícil, pero cuando ves la economía diaria como la veo yo ves que regateamos en la calidad y lo gastamos en lo inútil.

-¿Ve a determinado sectores de la economía más permeables a introducir este concepto de economía conciente?

-No. Veo personas, encuentro personas, en la banca, en cualquier negocio. Hay muchos empresarios tratando de convertirse en empresas B (de triple impacto: económico, social y ambienta). Forma parte de este movimiento. Estuve en Bariloche y allí hay un montón de empresarios que quieren certificarse, es un inicio. Y lo veo en cualquier sector. Seres humanos que están despertando la conciencia y que quieren hacer un cambio. No es rápido, no es fácil.

- En la Argentina y en la región asistimos al fenómeno de las fintech como posibilidad de darle acceso al sistema a quienes hasta ahora estuvieron excluidos. ¿Estas fintech pueden formar de este proceso de economía conciente?

-Totalmente, y estamos utilizando a las fintech, pero son un medio no la solución. Nos van a permitir llegar a gente a la que no habíamos llegado. Pero es la ética y la conciencia de quien la usa es lo que va a hacer que sea bueno o malo. Todos necesitaremos fintech porque no podemos tener una oficina en casa esquina, es insostenible. Las tecnologías nos ayudarán.

-¿Cómo es su proyecto para desarrollar la banca ética?

- Es difícil hacer banca, y hacer buena banca es más difícil todavía. Y tienes que empezar por ciudades para luego expandirnos a las áreas más alejadas. No los vamos a olvidar pero es difícil arrancar por ahí. La proximidad por pantalla es clave. Hoy el proyecto de banca ética requiere de cantidades mínimas de gente para que pueda ser viable.

-¿Y el proyecto para la Argentina?

-Se está gestando. Hay un equipo de 30 personas en el plan de prefactibilidad. De los 150 sectores que tenemos identificados que podemos invertir en la región y en la Argentina, hay tres grandes: cultura y educación, sector social y medioambiental que se subdividen y llegan a 150. Estamos haciendo un estudio profundo para ver cuáles son los más apropiados para la Argentina pero que además sean viables económicamente para nosotros.

-¿Tiene fecha?

-Nos gustaría empezar el año que viene. No seremos un banco todavía. Trabajaremos con un fondo de inversión para hacer inversiones y crowfunding. Pero nos gustaría invertir en estos sectores. Tal vez seleccionemos 10 o 12. Pero estamos en esta fase de estudio y de desarrollo. Y hay especialistas de todo. Porque es la clave. En España tuvimos muchísimo éxito porque tuvimos expertos en agricultura, en temas sociales, en energías renovables, en cine, que permiten entrar y entender las necesidades y los riesgos. Son cosas en las que un banco no quiere entrar porque no entiende, y nosotros podemos entrar y minimizar el riesgo.

-¿Cómo impactan las coyunturas en los proyectos?

-Siempre impactan pero si tienes claro la identidad, el rumbo de la gente, iremos. En este tipo de banca no hay especulación. Cuando no especulas y trabajas con economía real las coyunturas afectan pero no te tumban. Las crisis económicas que han hundido a los países vienen de la especulación. La banca ética no especula por principio. La especulación es un arma de destrucción masiva. La coyuntura puede afectar las circunstancias, es como un golpe de viento pero lo vas manejando. La especulación no se puede salvar. La economía real nos da esta gran estabilidad que hace que la gente valore esto.

-¿Cuáles son a su criterio los problemas más serios de la Argentina para su desarrollo y para el proyecto que propone, y de cuáles se puede uno agarrar?

-La gran dificultad de la Argentina es que deben dejar de hablar del pasado. Dejen de hablar de Perón, de Cristina y de Macri, dejen de hablar del pasado. Si en vez de esto fuera que van a trabajar juntos por Argentina en dos años esto sería una potencia mundial. Tienen los recursos y la creatividad y el ingenio necesarios para esto. Pero Argentina sigue mirando el pasado, sigue anclada, hay una mochila del pasado en el subconciente colectivo del que hay que liberarse. Argentina no tiene circunstancias exteriores que no dejen, es interior. Esto no es Etiopía, que sí tiene circunstancias, que padece sequía, no tiene agua. No hay circunstancias solo personales, del inconciente. El dólar no sube, ustedes compran y los sacan del país, los sacan de la balsa, se están autoahogando.

-Bueno, hay antecedentes que han llevado a eso…

-Pero no son circunstancias. El miedo propio acaba de hundirlos. El día que decidan vamos a trabajar juntos por el futuro, vamos a dejar de hablar unos y otros, de izquierdas y derechas. Nos podemos pasar siglos así y no levantar cabeza. Y ya basta. O al menos no contaminemos a los jóvenes con esta porquería, hablémosles de futuro y que creen algo nuevo. Es el gran impedimento de Argentina. Y preguntémosnos sobre educación, planteénse cómo es que se está educando a los niños para que de adulto sean corruptos. Repensemos toda la educación. Este es el desafío.

Es la economía, no hay dudas. Melé habló de consumo estúpido. Y de generar una nueva conciencia que impacte en esa economía. Una economía conciente.