Empleo, Pymes y clase media: cómo es el renovado plan de gobierno de Macri

A partir de esta semana, el Presidente comenzará a realizar anuncios dirigidos a la clase media y con la intención de "dar vuelta" el resultado de las PASO

Como parte del relanzamiento de campaña que se inició el sábado con la marcha de #SíSePuede en el barrio porteño de Belgrano, Mauricio Macri planea anunciar medidas destinadas a favorecer al bolsillo de la clase media.

Se tratará de propuestas para los próximos cuatro años y que estará sectorizadas: buscará aliviar impuestos y fomentar el empleo, y se dirigirá a los industriales, las Pymes y los monotributistas, indica La Nación.

Macri encabezó el sábado un multitudinario acto en Barrancas de Belgrano, que marcó el inicio de un recorrido por todo el país con propuestas diarias. "La clase media hizo el mayor esfuerzo, pero tomé nota, los entendí", remarcó.

No obstante, Macri no quiso adelantar detalles. Solo advirtió: "Les quiero decir que lo que viene es distinto. El esfuerzo no fue en vano". Después señaló que "viene la mejora del salario".

Según la óptica del laboratorio electoral de Juntos por el Cambio, en los sectores productivos y en la clase media es donde Macri podría recapturar voluntades. Son los electores que alguna vez votaron al macrismo, que se desencantaron con la gestión de Cambiemos y que terminaron asfixiados este año. El Presidente apunta a decirles que los "escuchó" y a prometerles un respirador para sus ingresos.

Insistirá en un foco institucional y de "valores". "Vamos a plantear la continuidad de cosas que hicimos bien y la mejora de otras", señalaron en el comando de campaña.

Las propuestas de campaña serán "segmentadas" y "sectorizadas". El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se lo dijo el pasado miércoles a los candidatos del oficialismo, aunque no brindó detalles, fiel a su hermetismo.

En las últimas horas, el equipo de la Jefatura de Gabinete, con el subsecretario de Comunicación Estratégica, Hernán Iglesias Illa, como redactor encargado, pulía la letra chica de una nómina de propuestas. La plataforma se irá presentando de a poco, con anuncios del Presidente, pero también con mensajes y videos en redes sociales y en medios.

"Tenemos que apuntar a aliviar la carga impositiva para la clase media y a mejorar las condiciones del empleo", dijo un funcionario al tanto de la elaboración de las propuestas, señala La Nación.

En el Gobierno evaluaban para las próximas horas un anuncio para alivianar la carga del monotributo, para ser implementado antes de la veda que impone la ley electoral 25 días antes de los comicios.

El martes, en tanto, Macri tendrá una escala en Córdoba, en el marco de la gira por 30 ciudades del país, bautizada por el oficialismo como la marcha del "Sí se puede". Allí, se espera, se mostrará con la Unión Industrial Argentina (UIA), cuya conducción, sin embargo, exhibió su predilección política por Alberto Fernández.

Junto al candidato a diputado Mario Negri, el Presidente haría una propuesta para la platea industrial, probablemente vinculada a amortiguar los créditos para las Pymes.

En la redacción de las iniciativas económicas tuvo un rol protagónico el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, que elevó las propuestas, que luego pasaron por el tamiz del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien se encargó de cuidar el impacto ante los ojos del FMI y del frente externo.

El plan A del Gobierno para el año electoral había sido el de fomentar la agenda de temas de transparencia, Justicia y seguridad. Soslayó así los asuntos económicos en medio de la crisis.

Pero las PASO sacudieron la estrategia oficial y el Gobierno debió reaccionar con medidas. "Tenemos que decir que ya pasamos lo más difícil, que logramos el equilibrio fiscal y que ahora sí podemos hacer lo que queríamos hacer", señaló una fuente oficial, según publica La Nación.

La plataforma de propuestas de Macri, sin embargo, también tendrá un fuerte contenido institucional. Los ministerios de Justicia y Seguridad elevaron propuestas para que sean contempladas en la plataforma electoral. Se recomendó insistir en el acceso a la Justicia y en varias reformas penales y civiles que esperan sanción (el Código Penal, el Régimen Penal Juvenil, el Código Procesal Civil).

En área de Seguridad, estuvo sobre la mesa un proyecto de unificación del control en las fronteras, aumentar el rol de la Prefectura y la Gendarmería en los centros urbanos y la especialización de la Policía Federal como una fuerza dedicada al crimen organizado.