Crece el conflicto en Aerolíneas y Austral: tras jornada de caos, pilotos anunciaron paro de 48 hs

La medida fue convocada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores (UALA), que nuclea a los pilotos de las dos compañías

Tras un día de asambleas en Aeroparque y el aeropuerto de Ezeiza en reclamo de una recomposición salarial, los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral decidieron como próxima medida establecer un paro de 48 horas el sábado 5 y el domingo 6 de octubre.

La misma fue convocada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores (UALA), que nuclean a los pilotos de las dos compañías.

"En las asambleas llevadas a cabo hoy, se decidió dar continuidad a nuestros plan de lucha en conjunto a los compañeros de UALA con un paro total de actividades por 48 horas en Aerolíneas Argentinas y Austral desde las 00 horas del día sábado 05 de octubre hasta las 23:59 horas del domingo 06", informó APLA en un comunicado.

La entidad también dio a conocer los motivos de la protesta de este lunes: "se llevaron a cabo Asambleas en Lugar de Trabajo en Aeroparque y Ezeiza debido a la falta de acuerdo en la negociación salarial a 11 meses del vencimiento de las paritarias con Aerolíneas Argentinas".



"Mientras la inflación reduce día a día el poder adquisitivo de los trabajadores, la empresa sigue sin hacer ninguna propuesta de recomposición salarial para finalizar la paritaria 2018 – 2019, cuando ya deberíamos estar cerrando la pauta correspondiente al periodo octubre 2019 – septiembre 2020. De este modo, están forzando la presente situación de conflicto que hemos intentado evitar durante meses", informaron.



Si bien afirman que por todos los medios buscaron alternativas para llegar a un entendimiento en cada instancia de diálogo y procuraron distintas formas de visibilizar su protesta, "a esta altura, resulta más que evidente que a la conducción del Ministerio de Transporte y de Aerolíneas Argentinas no les interesa en absoluto lograr un acuerdo consensuado", advirtieron en el comunicado.



Esta decisión también fue dada a conocer por APLA desde su cuenta de Twitter oficial: "Se levantan las Asambleas llevadas a cabo hoy donde se decidió continuar el plan de lucha en conjunto a los compañeros de UALA con un Paro por 48 horas en Aerolíneas Argentinas y Austral desde las 00 horas del día sábado 05/10 hasta las 23:59 horas del domingo 06/10"

Se levantan las Asambleas llevadas a cabo hoy donde se decidió continuar el plan de lucha en conjunto a los compañeros de UALA con un Paro por 48 horas en Aerolíneas Argentinas y Austral desde las 00 horas del día sábado 05/10 hasta las 23:59 horas del domingo 06/10 pic.twitter.com/zJZPjPbk1d — APLA (@aplapilotos) September 30, 2019

Jornada de Asambleas

Durante este lunes, fueron cancelados unos 45 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral y que aproximadamente 4.700 pasajeros resultaron afectados.

En un comunicado, los gremios dijeron que se harían asambleas en el horario de trabajo hasta lograr un acuerdo, el que finalmente no se concretó.



APLA señaló cuando comenzaron las asambleas que "hace 11 meses que estamos con las paritarias 2018-2019 vencidas y la empresa se niega a negociar un acuerdo salarial que recomponga los ingresos de los trabajadores. De este modo, quedamos muy atrás de la inflación registrada en este plazo".



Además, los gremialistas indicaban: "Hemos buscado distintas alternativas de acuerdo y diferentes formas de visibilizar nuestros reclamos. Sin embargo, una y otra vez, la compañía no se ha movido de su postura intransigente. Somos conscientes de la grave situación que enfrenta el sector aerocomercial en el país en general y la línea aérea de bandera en particular, pero no podemos ser los trabajadores quienes paguemos por los errores de la gestión empresaria".



"Durante todo este tiempo, desde APLA hemos actuado con extrema prudencia en cada paso dado buscando llegar a una solución en cada instancia de diálogo. No obstante, la negativa empresaria de llegar a un acuerdo por el periodo 2018 – 2019 y de imposibilitar el inicio de las negociaciones 2019 – 2020 pone un límite a cualquier tolerancia", señalaba el documento lanzado por los pilotos.



También dieron a conocer su posición a través de las redes sociales. En este sentido, APLA publicó "Ante la falta de acuerdo a 11 meses del vencimiento de las paritarias 2018 - 2019, a partir de las 12:00 horas del día de la fecha se da inicio a Asambleas en Lugar de Trabajo en el Aeroparque Jorge Newbery y en Ezeiza en conjunto a nuestros compañeros de UALA #somosapla".



Ante la falta de acuerdo a 11 meses del vencimiento de las paritarias 2018 - 2019, a partir de las 12:00 horas del día de la fecha se da inicio a Asambleas en Lugar de Trabajo en el Aeroparque Jorge Newbery y en Ezeiza en conjunto a nuestros compañeros de UALA #somosapla pic.twitter.com/oxSqGeyp9I



— APLA (@aplapilotos) September 30, 2019