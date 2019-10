Renegociar la deuda y firmar un pacto social, los principales reclamos de los empresarios al próximo gobierno

Los hombres de negocios consideran fundamental acordar con los acreedores y el FMI y firmar un pacto de precios y salarios para mejorar las expectativas

Renegociar la deuda externa, alcanzar un gran acuerdo económico y social y elaborar un programa económico sostenible y que permita dar vueltas las expectativas de de manera inmediata son algunas de las medidas que los empresarios piden tomar al próximo gobierno en sus primeros meses de gestión.



Saben que sus pedidos van dirigidos a Alberto Fernández, a quien ya consideran como el nuevo presidente argentino, aunque en sus corazones todavía tengan predilección por Mauricio Macri.



Por lo menos, para los ejecutivos presentes en el 55 Coloquio de IDEA, que comenzó a desarrollar sus actividades este miércoles por la noche y que culminará el próximo viernes 18 de octubre.



Alrededor de 1.000 ejecutivos, empresarios, CEOs de compañías locales y multinacionales, así como representantes de gremios, organizaciones sociales y algunos funcionarios del Gobierno se dan cita en el tradicional evento que se lleva a cabo todos los años en los salones del Hotel Sheraton de Playa Grande.



En este marco, los ejecutivos consultados por iProfesional coinciden en dos grandes convocatorias que debería encarar la gestión del Frente de Todos apenas asuma el próximo 10 de diciembre:



-El primero es llevar a cabo una reestructuración de la deuda, respetando el capital y extendiendo los plazos para, de esta forma, preservar a los bonistas que compraron papeles argentinos mas allá del préstamo del FMI.



-El segundo se enfoca que lograr consenso entre el sector público, las empresas y los gremios para mantener una cierta estabilidad de precios y salarios durante, por lo menos, los primeros seis meses de la nueva gestión.



En este sentido, están de acuerdo con la propuesta que la propia fuerza política que encabeza Alberto Fernández ya hizo pública como forma de frenar la inflación, dinamizar el consumo y mejorar el nivel de ingresos de la población.



También, piden medidas inclusivas de financiamiento, eliminar las retenciones a las exportaciones y alcanzar el superávit fiscal.



A esta agenda de propuestas urgentes le suman aspectos como descomprimir la alta carga tributaria y delinear políticas de Estado que permitan atravesar la actual de crisis económica y volatilidad financiera, sin empujar aun más el país al abismo.



Sin la presencia de los principales candidatos presidenciales (Mauricio Macri y Alberto Fernández), los hombres de negocios se centran ahora en la búsqueda de consensos en lo que consideran medidas urgentes y paliativos para mejorar las expectativas y bloquear el impacto negativo de los problemas de coyuntura mientras se termina de gestar un plan a más largo plazo.



En este sentido opina Cristiano Rattazzi, quien concuerda con la necesidad de alcanzar consensos, al estilo de un pacto social de La Moncloa. Para el CEO de Fiat, un acuerdo de precios y salarios es viable para mejorar la economía en la medida en que, a la vez, se elabore un plan económico.



"Un acuerdo de precios y salarios es como un placebo, una sensación corta de bienestar que no alcanza para resolver todo de manera definitiva porque la economía hoy está muy complicada", advierte el empresario del sector automotriz.



Del mismo modo, Gastón Remy, CEO de Vista Oil y presidente de IDEA, pronostica que "gane quien gane tendrá que construir cimientos y acuerdos que trasciendan a los gobiernos de turno y todos ponernos de acuerdo en ejes programáticos que no se discutan en cada elección y nos permitan encontrar la senda del desarrollo".



Para el ejecutivo, no hay forma de encarar un diálogo constructivo "si no hablamos de cuestiones básicas como los marcos laborales, previsionales, tributarios en un país que hoy soporta una presión impositiva de las más altas de América latina".



Por ese motivo, propone generar un diálogo que cree un entorno para seguir generando empleo e invertir en condiciones de competitividad. Pero advierte que "es difícil lograrlo cuando tenemos un 30% de presión impositiva sobre el PBI o el 30% de la economía informal. Hay que abordar esos temas, encontrar algunas síntesis en ese sentido".



En tanto, Marcelo Figueiras, dueño de Laboratorios Richmond, coincide con la urgencia de renegociar la deuda en forma amigable, estirando los plazos y no con quita.



También acompaña la idea de alcanzar un pacto social del que participe el Estado, los empresarios y los gremios porque califica como "tremendo" el actual panorama que soporta la Argentina.



"Hay que dar vueltas las expectativas, mirar la inflación futura y no la pasada, construir, generar consenso, salir de la incertidumbre", reclama.



Sin embargo, estima que el gobierno de Alberto Fernández profundizará los controles cambiarios y la presión fiscal, aunque se mantiene esperanzado en que el país podrá salir de la parálisis y tener un horizonte de largo plazo.



En este sentido, Fabián López, socio de la consultora impositiva RSM, pide llevar el dólar a un precio competitivo (bien alto), generar consumo (aumento a jubilados y estatales, líneas de créditos blandas), obtener ingresos fiscales (aumentar retenciones al agro y a la minería) avanzar con blanqueo o moratoria amplia impositiva y blanqueo laboral.



Su colega, Oscar Andreani, pide también un pacto social. "Si no lo hacemos, vamos a estar peor", advierte el dueño de una de las mayores empresas de correo privado y logística del país. "Hay que seguir trabajando y a partir de eso, crecer", añade.



Por su parte, Luis Gali, CEO del Grupo Newsan, considera como "positivo" la posibilidad de alcanzar un pacto social, aunque reclama a la vez un plan para ordenar las variables macro.



Recomienda encarar las reformas al comienzo, con el poder inicial "porque no hacerlas pone aun más en riesgo la situación del país".



En ese marco, reclama reformas como la previsional, la baja del gasto público y la redacción de convenios laborales más competitivos que permitan reducir el costo laboral sin tocar el salario.



"Lo mejor es hacerlo con consenso entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios y las organizaciones sociales para poder salir de la crisis", propone.



Asegura que cada sector debe ceder "algo", anteponer el interés colectivo por sobre el personal para poder reducir la inflación y así acomodar la tasas del salario real.



"Queremos aportar a ese compromiso de precios y salarios a cambio pedimos estabilidad y previsibilidad", asegura Galli para quien el actual escenario es tan preocupante que "no hay espacio para los intereses individuales".