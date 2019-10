Presidente de FIAT propone "atar el peso argentino al real, que es más estable"

Para el empresario, esta iniciativa podría hacer desaparecer la inflación, "como ocurrió en Italia, que era del 20% continuo hasta que se ató al euro"

En el marco de la nueva edición del coloquio IDEA, que se está desarrollando en Mar del Plata, el presidente de FCA Argentina y uno de los dueños del emporio de autos global, Cristiano Rattazzi, propuso "atar" la cotización del peso argentino al real brasileño, para mantener la competitividad de la moneda y fortalecer el comercio del Mercosur con el mundo.



En una entrevista con la revista Forbes, dijo que hay que "atarte a alguna moneda como ha hecho Europa con el euro. Eso me gusta. Podría ser, con el acuerdo de Bolsonaro, atarse al real, que es más estable".

Te puede interesar Alberto define plan de arranque: primer objetivo, que cada dólar que entre vaya a la caja del BCRA

De esta manera, según el empresario, "podría desaparecer la inflación, como desapareció en Italia, que era del 20% continuo hasta que se ató al euro".

Fente a la posibilidad de que esta iniciativa genere problemas, indicó que "la convertabilidad tuvo algunas implicancias, pero a la gente le encantó. ¿A vos te parece que la gente quiere tener un peso que no vale nada? A los políticos les gusta llenarse la boca con el peso. A la gente de menores recursos les gustaría mucho más tener dólares el bolsillo".



Con respecto a la situación del sector automotriz, dijo que está "complicada. Pero no por el Gobierno. Por todo lo que está pasando, por Brasil que no se recupera a la velocidad que esperábamos. Pero confío en que el Ave Fénix va a resurgir".