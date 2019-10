Melconian: "Ni Macri ni Alberto tienen un plan para encaminar la crisis económica"

El economista Carlos Melconian consideró que entre los especialistas económicos del país no logran ponerse de acuerdo sobre el diagnóstico correcto

A pocos días de las elecciones presidenciales del domingo próximo, el economista Carlos Melconian opinó sobre qué pasará después del 27 de octubre: ¿se viene la piña?.



"Yo digo, desde una mirada estrictamente profesional, que gane quien gane será difícil... el problema no se resuelve en un solo día", señaló en declaraciones a Canal 26.



Melconian admitió que "no tenemos un diagnóstico", en referencia a que los diversos especialistas de la Argentina e incluso, desde el arco político, no logran ponerse de acuerdo referente al diagnóstico económico del país.



"Esa es una de mis grandes preocupaciones, porque no tenemos un diagnóstico, uno que tenemos es el de la deuda, por nombrarte alguno, el del régimen cambiario es otro, por nombrarte otro, pero creo que también para la política y para la profesión en términos de consenso es ponernos de acuerdo porque no tenemos un diagnóstico. Olvidate de lo instrumental y de lo ideológico, más allá de lo ideológico hay que ponerse porque 1+1 es 2", explicó.



"Aunque tengas el equipo de las estrellas, si tienes un mal diagnostico te la das igual" añadió. Asimismo, describió que "el no tener un diagnóstico correcto te puede llevar a terminar como terminamos, incluso en mi nuevo libro digo que el presidente Macri estuvo mal asesorado y tuvo un diagnóstico incorrecto".



"Desde lo técnico yo puedo decirte cuáles son las dificultades económicas, pero si después los políticos no le dan a todo esto cobertura en el buen sentido de la palabra, no cobertura en términos delincuenciales, sino en términos políticos, estamos muy complicados", dijo.



Al mismo tiempo admitió: "yo no sé, en una transición, que se le pide a un candidato y qué está dispuesto a dar".



Melconian dijo también que Argentina en los últimos años "ha perdido política macroeconómica", y alegó debido la inestabilidad es imposible discutir otros problemas "si vos querés hablar de distribución cuando ni siquiera tenés acumulación, de qué querés hablar", se preguntó.



En otro contexto, el economista consideró que otro punto clave para que la economía del país mejore es que no se judicialicen las decisiones económicas, "las transiciones tienen que ser sentados todos en una mesa, que las cosas dejen de judicializarse... Argentina tiene que dejar de ser un país, excepto que seas chorro, donde decisiones de carácter político y económico se judicialicen", alegó Melconian.