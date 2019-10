Sólo un tercio de los argentinos ya planificó sus vacaciones: cuánto costará alquilar este verano

La pérdida del poder adquisitivo y el desempleo golpeó con fuerza en 2019 y muchos de los que hasta el año pasado podían ahorrar unos pesos para tomarse algunos días de descanso durante el verano, esta vez, tendrán que dejarlo de lado.



Un informe elaborado por el portal de propiedades Zonaprop indica que si bien el 80,6% tiene pensado tomarse vacaciones este verano, sólo 34,2% las tiene planificadas. El 19,3% negó toda posibilidad de tomarse unos días.



Dentro de los que todavía no tienen planes, el 59,3% aún evalúa opciones sin decidirse por una, el 24,6% espera a decidir más sobre la fecha y el 16% no cuenta con dinero para vacacionar.



Un 84,9% de los encuestados afirmó sentirse afectado por el contexto inflacionario al planear sus vacaciones. Con respecto al aumento de los alquileres, en contraposición con los precios del año pasado, el 52,2% respondió que cree que la suba será de entre 20% y 30%; el 41,4% espera que el incremento supere el 50% y el 6,2% respondió que cree que sólo habrá un aumento de entre 10% y 20 por ciento.



En cuanto al alojamiento, el 56% elige alquilar una casa o un departamento, el 39% prefiere la opción del hotel y solo un 4,9% opta por el hostel. "Los resultados de la encuesta respecto las vacaciones del verano 2020 demuestran que muchos argentinos piensan viajar dentro del país y la mayoría elige una propiedad para alquilar" afirmó Nicole Conforti, responsable de comunicaciones Zonaprop.



En 2019 el 49,8% vacacionó en Argentina, el 32,9% viajó al exterior y el 17,2% no concretó ninguna salida.



A la hora de buscar el lugar donde alojarse, el 38,7% busca información por internet y tiene en cuenta las opiniones de personas que se hayan alojado ahí. Por otro lado, el 8,1% busca promociones en redes sociales y en portales turísticos, mientras que una minoría (7,1%) pide recomendaciones de familiares y amigos.