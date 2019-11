De la inflación, al dólar y la crisis financiera: Sturzenegger analizó por qué fracasó el gobierno de Macri

El ex presidente del Central , Federico Sturzenegger , volvió a analizar la gestión de Mauricio Macri en la publicación norteamericana Americas Quarterly

El expresidente del Banco Central , Federico Sturzenegger , volvió a analizar la gestión de Mauricio Macri en la publicación norteamericana Americas Quarterly y dijo que fracasó en economía, pero su gobierno no fue en vano porque mejoró la seguridad y el funcionamiento de las instituciones como el Congreso.



En tanto, en materia económica, Sturzenegger dijo que los problemas se originaron en el momento en que se rompió la independencia del Banco Central y se modificaron las metas de inflación.



"El continuo desequilibrio fiscal generó un conflicto con los esfuerzos del Banco Central para reducir la inflación. La desinflación fue problemática para las cuentas fiscales porque las jubilaciones se ajustan con la inflación. Por lo tanto, el Tesoro presionó para retrasar el proceso de desinflación", explicó, y dijo que, después de ganar las elecciones de mitad de término, el presidente se puso del lado del Tesoro y tomó "la decisión trascendental de cambiar los objetivos de inflación, socavando su propio marco macroeconómico y desencadenando una crisis financiera".



"El cambio en los objetivos de inflación hizo que la demanda de activos en pesos se derritiera, lo que provocó una parada repentina y una apreciación de las divisas, lo que a su vez hizo que la deuda en dólares fuera más costosa. Con las expectativas de inflación sin anclaje y el financiamiento prácticamente desaparecido, las políticas monetarias y fiscales se vieron forzadas hacia un modo muy contractivo, lo que condujo a una fuerte recesión", agregó.



En cuanto a las causas del fracaso, coincidió con el actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en que la suerte, la herencia del gobierno anterior y los errores de política jugaron su parte aunque no se puede culpar del resultado a la suerte ni a la herencia.



En este punto, dijo que es contrafáctico hablar de otras opciones distintas de lo que fue el gradualismo, aunque remarcó que, tras las elecciones legislativas, Macri se movió en la dirección equivocada: aprobó una reforma tributaria que redujo los impuestos e intimidó al Banco Central a bajar las tasas de interés. "Combinado con la frágil estructura de la deuda pública, este giro inesperado es lo que condujo a una salida de los activos argentinos, desencadenando la crisis que abarcó los últimos dos años de su gobierno", apuntó.



Sin embargo, Sturzenegger fue optimista respecto al resultado de las últimas elecciones. "El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la idea de que el poder puede ir y venir de manera pacífica puede proporcionar incentivos para que los políticos tengan una visión a más largo plazo en su gestión de la economía y otros desafíos. El hecho de que los votantes hayan optado por un equilibrio de poder también puede dar lugar a un grado de moderación inusual en la historia de Argentina. Visto a través de ese lente, el legado de Macri parece más positivo. De hecho, todavía se está escribiendo", concluyó.