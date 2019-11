Trabajadores de empresa de gas Camuzzi, en alerta por despidos

El Sindicado de Trabajadores de la Industria del Gas Natural está en alerta. Asegura que las empresas no quieren resignar ganancias con precios congelados

Después de una serie de despidos ocurridos en el norte del país, el Sindicado de Trabajadores de la Industria del Gas Natural se declaró en alerta en todo el país, ante la posibilidad de que haya más despidos en las ciudades del interior.

"Los despidos fueron 20 la semana pasada en la sede central de Camuzzi en Capital Federal, y el alerta es porque creemos que estas empresas van a seguir sacando gente en las Unidades de Negocio del interior", indicó el secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural e Hidrógeno de la Patagonia Sur, Horacio Correa.



En declaraciones a "Gremiales del Sur", el dirigente del STIGas también manifestó que "en estos años no hubo en general ingreso de personal, prácticamente seguimos siendo los mismos trabajadores que hace cuatro años".



"Los motivos que argumenta la empresa es la restructuración de la compañía. Consideran que en algunos lugares sobra gente, han aplicado nuevas tecnologías, pero creemos más que nada que es un problema económico. Si bien han tenido tarifas enormes en estos años, buscan que las ganancias no se les caigan ahora que les plancharon las tarifas por tres meses", prosiguió.



"Ahora las empresas han habilitado oficinas virtuales, por lo que las cajas de cobro a partir del 1 de noviembre se cierran. Todo eso genera un reacomodamiento de los trabajadores, por eso el alerta en todo el país", remarcó el secretario General, y añadió que en Jujuy, Salta y Tucumán también hay empresas en las que no hubo respuesta a los pedidos aumentos salariales.