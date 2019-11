Cavallo contra Kulfas: "Es mucho más razonable" dejar de subsidiar a bancos con Leliqs que regular tasas

El exministro de Economía aseguró además que debería liberarse el mercado para todas las transacciones que no deban realizarse por el mercado oficial.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo describió el paso a paso de lo que el Banco Central deberá hacer para minimizar el impacto cambiario e inflacionario de la emisión y criticó la propuesta de Matías Kulfas de orientar la política industrial con tasas reguladas por la autoridad monetaria.

Según un análisis detallado, la emisión monetaria en la que incurrirá el futuro presidente para bajar la tasa de interés y para financiar el déficit no golpeará al tipo de cambio oficial, que seguirá controlado por el cepo cambiario, pero sí al dólar paralelo y a los precios.

Por eso, advirtió que "aun cuando el tipo de cambio controlado lograra estabilizarse o crecer a un ritmo moderado, hay todavía un espacio importante para que los precios internos se recuperen en términos de dólares, es decir, para que la tasa de inflación siga por varios meses siendo más alta que el ritmo de devaluación en el mercado controlado".



Cavallo insistió en la conveniencia de liberar el mercado para todas las transacciones que no sean las que sí o sí deben realizarse por el mercado controlado u oficial. De evitarse el costoso proceso del contado con liqui, por ejemplo, el dólar paralelo se acercaría al oficial y la brecha cambiaria sería menor: "No se entiende por qué no se ha autorizado ya el funcionamiento de ese mercado libre, como no se lo había autorizado tampoco cuando funcionó el cepo durante el gobierno de Cristina Kirchner", concluyó en una abierta crítica a la gestión de Sandleris.

Por otra parte, el exministro aseguró que el gobierno de Macri ya comenzó el proceso de disminución de las tasas de interés que intentará acentuar el nuevo gobierno y lo está haciendo "con la solicitud" de Alberto Fernández.



"El primer paso fue la virtual eliminación del encaje remunerado sobre los depósitos a la vista. En realidad, es algo que sorprende que no haya sido hecho mucho antes", dijo Cavallo porque se trata de "un virtual subsidio" a los bancos que obliga al Banco Central a emitir más dinero.



Para el economista, "el próximo paso probablemente consista en imponer un encaje remunerado a los depósitos a plazo por un monto equivalente al stock remanente de Leliqs". Esto permitirá frenar la bomba de Leliqs porque "reducirá la necesidad de emitir dinero o Leliqs por arriba del stock de encajes remunerados multiplicado por la tasa pasiva de los bancos".



Es decir, el Banco Central ya no deberá emitir Letras ni pesos para respaldar los plazos fijos a la tasa de Leliq sino a una tasa mucho menor que resulte de la diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas, según señala La Política Online.



"Quitarle este virtual subsidio a los Bancos es mucho más razonable que obligarlos a prestar dinero a sus clientes privados a tasas regulada por el Banco Central, idea que han comenzado a insinuar algunos asesores del nuevo presidente como forma de inducir a la reducción de las tasas de interés", dijo en una clara referencia al economista Matías Kulfas.



Kulfas aseguró a los industriales de la UIA que uno de los pilares de la política sectorial de Alberto Fernández será la restaurar los créditos a tasas reguladas para la producción. En cambio, para Cavallo, una vez que se les quite el subsidio que supone las Leliqs, por libre competencia de mercado, los bancos se verán obligados a bajar la tasa pasiva sin poder aumentar la tasa activa. Y hay un espacio de 150 puntos básicos mensuales para que bajen las tasas sin que se conviertan en tasas negativas.



Frente al riesgo de que la baja de tasas implique una caída de los depósitos en pesos y un pasaje al dólar, el ex ministro aseguró que esto no impactará en el tipo de cambio oficial -que hoy cedió a $59,60- sino en los tipos de cambios paralelos como blue, el contado con liqui y el dólar bolsa.



"Por supuesto, este efecto sobre las distintas versiones de tipo de cambio libre, será adicional al que provocará lo que ocurra con la emisión monetaria determinada por la necesidad de financiar el déficit fiscal primario y los pagos de deudas en pesos que no sean alcanzadas con la probable moratoria", dijo.