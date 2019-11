Felisa Miceli: "Todesca y Kulfas son economistas que no le tienen miedo a emitir con la maquinita"

La exministra de Economía formó durante su gestión a los especialistas que podrían ocupar la cartera. "Son ampliamente defensores de la heterodoxia", dijo

La exministra de Economía, Felisa Miceli, aseguró que tanto Cecilia Todesca como Matías Kulfas, los dos principales candidatos a ocupar la cartera económica durante el próximo gobierno, son defensores de la heterodoxia y no le tienen miedo a "la maquinita" (emisión monetaria).



Miceli conoce a los dos referentes del equipo de Alberto Fernández porque ambos fueron funcionarios durante su gestión. Matías Kulfas fue secretario de Industria y Todesca estuvo en el Banco Central durante el período en que ella ocupó el Ministerio de Economía.



"Ambos tienen características muy similares como economistas. Son ampliamente defensores de esa economía heterodoxa que propende al desarrollo del mercado interno, a generar demanda, a generar crecimiento a través de esa demanda", explicó en Crónica TV.

Para clarificar, la conductora Nancy Pazos lo resumió diciendo que "claramente no son economistas que le tienen miedo a la maquinita (emisión monetaria)".



"No, para nada", replicó Miceli, aunque inmediatamente aclaró que "tampoco son personas irresponsables que estarían dispuestas a emitir sin ningún tipo de consideración". "No son el ajuste, son lo contrario", agregó.



Por otro lado, Miceli aseguró que ambos "son además muy cautos en cuanto al sistema financiero porque entienden que con esta tasa de interés no sobrevive nadie".



En 2005 Miceli fue la primera mujer en la historia argentina en ser nombrada ministra de Economía. Ocupó el cargo hasta 2007 y compartió el Gabinete con Alberto Fernández, jefe de ministros de Néstor Kirchner.



Ante la consulta sobre los conocimientos de Fernández en materia económica, Miceli contestó que "entiende" pero está más "interesado en otras cuestiones como la política regional".