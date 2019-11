Amazon alista los detalles para abrir sus propios supermercados

El gigante del ecommerce abrirá el año próximo su primer supermercado, el que no estará relacionado con Whole Foods ni será una de sus tiendas sin cajeros

Si bien Amazon compró unos años atrás la cadena de supermercados estadounidense Whole Foods, el gigante del ecommerce planea abrir en 2020 su primer supermercado propio.

El comercio inaugural estará en un barrio de Los Angeles, Woodland Hills, y no formará parte de la cadena Whole Foods ni será una de sus tiendas sin cajeros, tal cual informa AdWeek.

Si bien la compañía no confirmó más datos sobre la operación, en su web de recursos humanos ya ha publicado cuatro ofertas de búsqueda de personal para el establecimiento que funcionan como fuente de nuevos datos.



"Únete a nosotros mientras lanzamos la primera tienda de alimentación de Amazon en Woodland Hills", se lee en una de esas ofertas. "Nos apasiona crear una experiencia de compra que los consumidores amen", añaden, pidiendo a los consumidores que se unan si son "customer-obsessed". Amazon busca encargados y trabajadores de tienda.

Pero ¿por qué quiere abrir una línea nueva de comercialización? Más allá que se ha demostrado que apuntalarse en el mercado de la venta de alimentación online operando únicamente como pure-player online es demasiado difícil, el movimiento tiene dos grandes elementos motivadores.



Por un lado, una red de supermercados les dejaría crear una red de espacios para recoger productos y para gestionar procesos de entrega (algo especialmente problemático en el mercado estadounidense porque dejan los paquetes en la puerta de los compradores, estén estos o no). De hecho, Amazon estaría incluso pensando en crear tiendas de alimentación que se centraría en ofrecer puntos de entrega y recogida para las compras realizadas online. Así, reforzaría su posición en ecommerce con una estrategia de puntos en proximidad que harían las cosas más fáciles.



Pero además, le permitiría competir con los gigantes de la distribución, que están a su vez posicionándose en el ecommerce. Walmart ha estado apostando muy fuerte por el comercio electrónico y Kroger (que es solo supermercado) como algo barato pero con productos frescos. En este último punto, Amazon no puede competir con Whole Foods (su imagen de marca no es la de un sitio barato), pero sí podría hacerlo con su nueva cadena, que los medios estadounidenses esperan que se posicione con precios bajos.