Cornejo, a Macri: "No existe ni la más mínima posibilidad de que haya un solo líder de la oposición"

"En estos cuatro años se tuvo todo el poder y se cometieron errores. Tuvimos un mal desempeño económico, producto de errores políticos", agregó

"Nosotros creemos que no es relevante decir si lo de Bolivia fue o no un golpe, porque lo que hay en Bolivia es una tremenda anormalidad insitucional", arrancó diciendo el gobernador mendocino Alfredo Cornejo en declaraciones a TN, para luego encarar el tema de la política nacional con un mensaje claro para el presidente Mauricio Macri cuando esté fuera del poder: "No existe ni la más minima posibilidad de que haya un solo lider de la oposicion".



"No importa la semántica en Bolivia, es evidente que no es un golpe típico, como en la década del 70 y del 80, pero es una interrupción institucional, un comunicado de las Fuerzas Armadas, que han tenido una relación bastante estrecha con Evo Morales durante todo este tiempo, son señales claras de que no fue un golpe tradicional", dijo Cornejo sobre la grave situación que se vive en el vecino pais, y que aquí generó polémica con la oposición ante la clara reticencia del gobierno de Mauricio Macri a considerar la situación boliviana como un golpe militar.



"Primero está la vida de nuestros hermanos bolivianos, ya lleva 10 muertos, la profunda relación con Bolivia, las familias que viven acá, argentinos que trabajan allá, la relación de infraestructura por el gas, veo a Alberto Fernández en la definición semantica de golpe o no golpe, cuando debería estar enfocado en que en Bolivia haya elecciones y una verdadera salida democrática, preservando nuestra relación y nuestro comercio con Bolivia", señaló.

"Creo que Alberto Fernández con esta declaraciones no es el Alberto Fernández moderado y su política exterior la está dictando Cristina Fernández de Kirchner. Y la política exterior de la Argentina va a tener mucho impacto en la política doméstica de la Argentina, la relación con Estados Unidos tiene un peso concreto en el Fondo Monetario y otras potencias europeas, y todos sabemos que hay que renegociar con los vencimientos de la deuda, una renegociación en la que es imprescindible tener una política exterior de respeto con esos países (del FMI) y de armonía con toda la situación internacional. Alberto Fernández debería estar mucho más preocupado en dar señales de cordura, no solo a los mercados, sino también a la política exterior", agregó.



Cuando le preguntaron sobre "la nueva oposición" que encarnará Cambiemos desde el 10 de diciembre, y el rol que desempeñará luego de la amplia victoria de su sector en Mendoza, la pregunta del periodista de TN fue concreta: "¿Será Macri el líder de la oposición?" y la respuesta de Cornejo fue igual de tajante: "No hay ninguna chance de que haya un único líder de la oposición, no hay ninguna...".

El mensaje fue claro respecto a que en el radicalismo no admitirán a un Macri fuera del poder con las mismas prerrogativas que tenía cuando estaba en el gobierno. "Nuestro diseño constitucional presidencialista, con todas las facultades que tiene el presidente hace que tenga una gran concentración de poder, hay en nuestra cultura cívica un fuerte personalismo en el presidente, por lo que es lógico que concentre el poder cuando está en el oficialismo, pero muerto Raúl Alfonsín no ha habido un solo líder de la oposición fuera del gobierno", enfatizó.



"En estos cuatro años se tuvo todo el poder y se cometieron errores, tuvimos un mal desempeño económico, producto más de errores políticos que económicos", ahondó Cornejo en las críticas a Macri, recordando que "yo lo decía, públicamente,pero muchos criticaban lo que pasaba en 'off', entonces cómo mínimo en esta nueva etapa tiene que haber un liderazgo compartido".



"Entiendo que Macri está de acuerdo con esto, tuvimos una reunión con él en Mendoza antes de la marcha del Si se puede'} y él me dijo que entendía este planteo mío, que lo comprendía. Se entienda no se entienda va a tener que funcionar así, no va a haber chances de que la oposición fije una postura única, van a parecer las contradicciones...", advirtió el mandatario cuyano.



"No sobra nadie ni hay que correr a nadie" suavizó cerca de la despedida, anticipando un rol opositor "claro, pero buscando acuerdos económicos sociales, tenemos que estar abiertos a esos acuerdos, todo perfectamente definido antes en el Parlamento. El límite de esos acuerdos debe ser respetar todas las libertades, la judicial, la de prensa, un tema en el que el kirchnerismo/peronismo tiene malos antecedentes. Allí no se debe transar ni un milímitro, debemos ser categóricos en esa materia, pero hay que buscar acuerdos económicos y sociales para solucionar los problemas que tiene la Argentina", concluyó.