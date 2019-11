Los inversores esperan definiciones económicas del próximo gobierno

En el contexto de una región convulsionada, en la Argentina se empiezan a pedir precisiones sobre lo que será el próximo gabinete económico

En el contexto de una región convulsionada, en la Argentina se empiezan a pedir precisiones sobre lo que será el próximo gabinete económico; mientras tanto, el cepo "hard" parece dar, al menos por el momento, buenos resultados; y, en lo que hace a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, todo está en punto muerto, señala desde Portfolio Profesional, Sabrina Corujo, a La Nación.



A medida que se acerca el 10 de diciembre, la necesidad de precisiones respecto del equipo y políticas de quienes ocuparán el Gobierno se acrecientan.

Esto es producto de que para encontrar una tendencia en las cotizaciones se debe reducir la cantidad de escenarios posibles. De lo contrario, en el mientras tanto, el mercado va absorbiendo todos los rumores y, en consecuencia, la volatilidad es alta.

"Solo el dato de un posible ministro de perfil financiero sería bueno, pero no fue anunciado todavía", advierte Corujo.



No hay dudas de que la región esta convulsionada. Los análisis políticos en este contexto ocupan el centro de la atención y los flujos financieros se complican en un marco en el que no parece existir una salida hacia la estabilidad rápida.

De hecho, la devaluación de las monedas de los países de América Latina fue un denominador común. Hay focos de tensión que se van encendiendo y las crisis institucionales en algunos países se profundizan. Prácticamente, todos los presidentes de estos países comparten una muy baja imagen favorable de sus gobiernos. En consecuencia, las señales de política externa que dé el presidente electo no son menores.



La necesidad de frenar la salida de reservas llevó a un endurecimiento del cepo tras las elecciones.

El resultado por ahora es el esperado y la mayor estabilidad de los depósitos en dólares, aun cuando siguen cayendo, permite compensar la pérdida por pagos de deuda y mostrar cierta recomposición de las reservas (brutas) desde los mínimos de cerca de u$s43.000 millones.

"Mientras que la volatilidad del tipo de cambio oficial cae, con un billete que opera debajo de $60, las brechas sí presentan cierta volatilidad. Pero que siga o no presentándose la presión bajista recientemente observada dependerá de la política monetaria que vendrá... y que hoy realmente es una incógnita", señala Corujo.



Ya con los resultados corporativos sobre la mesa, sin un desvió importante de los datos económicos respecto de lo esperado, y sin nuevas decisiones de política monetaria, la atención pasará por las idas y vueltas del acuerdo "Fase I" que buscarían cerrar China y Estados Unidos.

En las últimas horas se habla de un punto muerto en las negociaciones puntuales sobre al menos tres temas: productos agrícolas, aranceles a implementar y derechos de propiedad intelectual.

"Ya sin fecha concreta, dado que el plan era firmar el acuerdo en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, frustrado por la crisis en Chile, el nuevo checkpoint podría ser el 15 de diciembre próximo, cuando Trump confirme un nuevo aumento de aranceles", concluye Corujo en su columna para el matutino.