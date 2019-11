Tierra del Fuego se ve ganadora del nuevo modelo: quiere diversificarse y extender 50 años la promoción

Los fabricantes de la isla cuentan con varios planes para sumar producción. Están a la espera de una reunión con el Gobierno electo. Las ideas para el sur

Falta todavía una reunión formal, tal como la que ya tuvieron la Unión Industrial Argentina (UIA) y otros sectores de la actividad económica. Es la expectativa que tienen en estos días los fabricantes de electrónica de Tierra del Fuego, que tienen un plan para incluir en sus líneas de producción nuevos dispositivos y equipamiento, y también aspiraciones de que el régimen de promoción que vence en 2023 se extienda hasta pasada la mitad de este siglo, es decir, que llegue hasta 2073.

El objetivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE) no sólo es revitalizar la zona franca de Tierra del Fuego con la introducción de nuevos productos a integrar, sino también a vincularse con otras actividades anexas.

Tal como anticipó iProUP en este artículo el objetivo es diversificar parte de lo que hoy se produce. Sin embargo, la urgencia del sector es que se pueda revitalizar algo del consumo interno en el corto plazo para alivianar la situación de las plantas de Tierra del Fuego.

Sucede que si bien a finales de 2017 se hizo un acuerdo con los sindicatos en los que se suspendían las paritarias durante dos años, este año hubo una recomposición salarial de 24%, porque era insostenible mantenerse con esos ingresos ante los elevados niveles de inflación.

Y luego de un 2018 malo en términos de ventas de electrónica de consumo, a principios de este 2019 se produjeron algunas suspensiones en las plantas, que se repitieron en este último tramo del año en casos puntuales.

En las fábricas de Tierra del Fuego trabajan unas 8.000 personas de manera directa.

"Nos falta tener una reunión formal con el nuevo gobierno, tal como ocurrió con otras asociaciones empresarias. Para dinamizar a este sector el mercado necesita plata, la gente necesita poder adquirir estos productos", describió Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE.

Por el momento, la puesta en marcha del Ahora 12 y Ahora 18 para estos productos integrados en la isla permitió que el sector se mantenga, a pesar de que vienen de un 2018 muy malo.

Una reconversión exportadora

"El primer semestre de 2018 no fue tan malo", aclaró el directivo. La mirada casi optimista se debió a que el factor Mundial de Rusia 2018 activó la venta de televisores, tal como ocurre con cada uno de estos acontecimientos de fútbol.

Pero la devaluación de mayo de ese año fue devastadora. "El segundo semestre de 2018 fue malo porque el sector se quedó con mucho stock. Pero se aprendió de esa situación y hoy te diría que se produce casi just in time. Cuando no hay señales claras de que esto se va a mover de nuevo, la producción se acomoda. Ya no podemos quedarnos con stock porque equivale tener capital quieto a tasas imposibles", describió Hellemeyer. Y cuando se trata de productos de tecnología o de electrónica, tampoco hay mucho margen para acumular stock.

Ese aprendizaje les está permitiendo a algunas de las empresas establecidas en la isla empezar a exportar televisores o equipos de aire acondicionado a países de la región. En este sentido, Marcelo Girotti, CEO de Grupo BGH, sostuvo: "Estamos vendiendo televisores y equipos de aire acondicionado a Chile y a Perú, que tienen economías abiertas, y en igualdad de condiciones frente a otros competidores".

La compañía de capitales nacionales también participa del negocio de los servicios informáticos, que son los que continúan creciendo más allá de las coyunturas.

De hecho, hay una expectativa de que Tierra del Fuego también albergue parte de esa actividad. Durante un brindis de fin de año que celebró AFARTE, diversos referentes de la isla señalaron que están dadas las condiciones para que también se impulse un polo tecnológico, de desarrollo de servicios, especialmente cuando a partir del próximo 1° de enero comience a entrar la nueva ley de economía del conocimiento.

Están quienes quieren promover la instalación de centros de datos (data centers) en la isla porque el frío es un factor a favor para establecer este tipo de infraestructura. Más, en momentos en que los servicios en la nube comienzan a ser cada vez más utilizados por las compañías de todo tipo, y el futuro desarrollo de las redes 5G terminará de consolidar una forma ya no de hacer negocios sino de operar, más allá de la industria de que se trate.

Para que ello ocurra, sin embargo, será necesario robustecer la capacidad de la red de fibra óptica que llega a la isla. Para que cualquier industria tecnológica o de electrónica de consumo presuma de serlo y, además, tenga pretensiones exportadoras, necesita de la fibra óptica como insumo básico y vital para promover estas y otras actividades vinculadas.

A esto se sumará, además, la necesidad de fortalecer las capacidades energéticas. Cada vez más, la industria TIC va de la mano con la energética, y en el caso puntual de los centros de datos resulta clave contar con esta disponibilidad en un 100 por ciento.

Con Manaos en mente

Todo esto se diseña con un objetivo ambicioso: lograr que el régimen de promoción que posee la isla y que vence en 2023 se extienda hasta el 2073. Sí, cincuenta años más, tal como admitió Hellemeyer.

¿Por qué hasta esa fecha? Porque es cuando finaliza la promoción de la Zona Franca de Manaos (ZFM). En AFARTE entienden que finalizar antes de esa fecha los beneficios que se otorgan a la isla significará darle todo ese mercado atendido por Tierra del Fuego a Brasil.

Esto, mientras otras empresas piensen en producir sensores, dispositivos para otras funcionalidades de la Internet de las cosas, circuitos y demás aparatos que puedan surgir a partir de la profundización de la digitalización de la economía y de la vida social toda.

Falta la reunión formal con el Gobierno electo para que estos proyectos comiencen a rodar de manera concreta. Es la expectativa, junto a la de recuperación de la economía de bolsillo de los argentinos, sin la cual ninguna actividad podrá reactivar.