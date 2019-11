Para Ricardo Arriazu, "están dadas las condiciones para un programa económico espectacular"

El economista dijo que para bajar la pobreza al 10% en los próximos 20 años es necesario duplicar la tasa de crecimiento del país

La clave para reactivar la economía argentina es "dar confianza" y "resolver los problemas urgentes" como el pago de la deuda, según el economista Ricardo Arriazulo, quien señaló que sería mejor hacerlo "amigablemente, sin quita de capital".



"Para mí es una de las raras veces en que están dadas las condiciones para hacer un programa económico espectacular. Hay superávit comercial y en cuenta corriente externa, bajaste el déficit fiscal, ya ajustó el tipo de cambio, ya ajustaron las tarifas, hay un nivel de monetización muy bajo y un nivel de reservas más alto que 2016", aseguró el titular de Arriazu Macroanalistas, y agregó: "¿Creo yo que se va a hacer esto? No".

En diálogo con La Nación, en el marco del evento La Nueva Argentina, el economista calculó que para bajar la pobreza al 10% en 20 años se necesita duplicar la tasa de crecimiento de Argentina. "Para eso hay condiciones necesarias, pero no suficiente y hay cambios que hacer. La primera condición necesaria es restaurar los equilibrios macroeconómicos. No puede haber inflación; la inflación es un cáncer que nos come", señaló.



Asimismo, se refirió a los acontecimientos que sucedieron durante los últimos años, entre lo que recordó que en 2016 "en vez de ajustar lo que había ajustar se tomó la decisión de gastar demás para ganar las elecciones de 2017". Mientras que para el 2018 ubicó la sequía, el impuesto a los activos financieros y el momento en el que "el mundo nos dejó de prestar". "Eso costó u$s65.000 millones", sintetizó.



Respecto al cepo, dijo que se instrumentó sobre una economía bimonetaria y dolarizada. "Hoy más del 80% de los activos argentinos están en dólares. ¿Por qué? Porque el peso dejó de tener valor porque fuimos estafados permanentemente. La devaluación es una estafa que nosotros, los economistas, hemos convertido en una herramienta de política económica", aseveró.

Sobre la inflación, manifestó que "la única manera de pararla es atacando todos los problemas simultáneamente: que no haya emisión, que el tipo de cambio nominal sea estable y que se detenga la calesita de los precios relativos".

Como ejemplo de las dificultades que enfrenta la Argentina Arriazu explicó que en el mundo un país desarrollado crece 0,2% el empleo por cada punto del PBI. "En un país subdesarrollado 0,4% porque la mano de obra es más barata. En la Argentina entre 0% y 0,1%% porque emplear a alguien en la Argentina es un mal negocio y un dolor de cabeza", dijo y relativizó así los dichos de algunos sectores asociados al peronismo en el que se cuestionan las reformas laborales. "Evitando la reforma, ¿estoy protegiendo a los trabajadores?", cuestionó.