Hernán Lacunza: "La emisión no va a ser traumática, ni inflacionaria, en la medida que haya un programa económico consistente"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza analizó las primeras medidas que tomaría el gobierno de Alberto Fernández y cómo debería renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

"La emisión no va a ser traumática, ni inflacionaria, en la medida que haya un programa económico consistente detrás", sostuvo el economista.



"Esta gestión tuvo luces y sombras como todo gobierno, exagerarlas no contribuye a un diagnóstico serio", sostuvo el titular de Hacienda.

En diálogo con TN, fue autocrítico con Cambiemos: "La fachada de la casa empeoró, pero mejoramos los cimientos; el déficit fiscal es la mitad del que recibimos, vamos a terminar con equilibrio externo, un tipo de cambio competitivo, tarifas reguladas y corregidas, menos impuestos que en 2015. Hay mejores condiciones en esa casa para conseguir un bienestar en el futuro", agregó.



Consultado por la deuda del gobierno de Macri que heredará Fernández, responsabilizó al Kirchnerismo: "La deuda actual es fruto del déficit pasado". Luego aclaró que "no es alta, es 70% del producto".

Sin embargo, resaltó: "Llegamos al fin del mandato con reservas suficientes para tener un espacio para negociar la deuda", agregó Lacunza.

En ese sentido analizó que el gobierno entrante deberá "hacer más hincapié en los plazos que en el monto".

"El repefilamiento de la deuda hay que hacerlo rápido y de forma voluntaria", agregó. Al referirse a la política de emisión monetaria que retomaría el Frente de Todos, declaró que deberá ser "con la dosis adecuada, de manera transitoria, no permanente". "La emisión no va a ser traumática, ni inflacionaria, en la medida que haya un programa económico consistente detrás", enfatizó el ministro.



Sobre la transición, la definió como "ordenada", pero reveló que después del 27 de octubre las reuniones con referentes de Alberto Fernández pasaron de ser "fluidas" a "esporádicas". "Nuestra obligación es hablar con los referentes del Frente de Todos, cuanto mejor termine este gobierno, más recursos van a quedar para el próximo", agregó.



Lacunza concluyó refiriéndose a los desaciertos de Cambiemos a lo largo de estos cuatro años: "Se subestimó la herencia, era más pesada de lo que se presumía. Corregir el dólar, las tarifas, bajar la inflación y crecer, los libros dicen que no se puede, y no se pudo". En ese sentido resumió que los problemas de gestión fueron "herencia, error de instrumentos y mala suerte".