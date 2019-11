Rodolfo Santángelo: "Se puede producir una de las magias más hermosas de la economía: emitir sin inflación"

El economista Rodolfo Santángelo se mostró casi optimista en lo que será el futuro económico del Gobierno que viene. Aunque Alberto Fernández todavía no tiene un plan económico, y eso sería según Santángelo "lo conveniente", el experto afirmó que al menos, en el primer año, el Gobierno "va a zafar", pero que todo dependerá también de la negociación de la deuda.

Según Santángelo, Fernández tenga probablemente tenga la suerte de vivir "el milagro" de la economía. Además, depende de cómo pueda negociar respecto a la deuda, pueda encaminar el rumbo económico.



"Yo no estoy pesimista de corto plazo, yo creo que tienen altas chances de zafar a corto plazo... no lo sé, no se cuánto tiempo, ponele 6 o 9 meses, un año. Va a depender muchísimo de como salga lo de la deuda, si lo de la deuda sale y hay acuerdo ya vemos un horizonte, pero si la deuda sale mal nos explota una bomba en el camino", dijo el economista en declaraciones a Canal 26.



"Es básico y elemental, punto uno, el control de cambio, sin el control de cambio volábamos... segundo, y yo se que es una frase arriesgada, es que el dólar a 60 mangos no está mal, es un dólar que ajustado por inflación es un dólar lógico y razonable, que con control de cambio se puede sostener, incluso, el dólar oficial lo veo planchado perdiendo ante la inflación", describió.



Además, el economista admitió que "se puede producir una de las magias más hermosas de la economía", pero alertó que "son transitorias". Cuál es: "es poder emitir y que la tasa de inflación no suba. Eso es como el paraíso, te sentís espectacular, te crees que encontraste la fórmula de la de felicidad y eso, tengo la sensación que por un tiempo va a ser posible", sentenció.



"Ojalá que si en el inicio zafan no se agranden"; agregó.



Por otro lado, también describió uno de los problemas en materia económica, que según Santángelo es que el Gobierno que se viene, en primer lugar tiene "enfermedades que hace años que en el mundo no existen más", pero además, consideró que es necesario que Alberto Fernández tenga un plan económico.



"Sería conveniente que tengan un plan económico, ya que con el tipo de acreedores que tiene la Argentina hoy, que son bonistas, que a su vez sus dueños son fondos, que son representantes de inversores, que no es la misma confianza de la década de los 80 que siete bancos le habían prestado miles de millones de dólares del país", dijo respecto a un plan económico inexistente.



Y señaló: "Nos hacíamos la pregunta y no tenemos la respuesta contundente. Cuando Argentina vaya a negociar con los bonistas, sobre todo si se logra tener al Fondo Monetario afuera, van a pedir un programa económico o los bonistas casi tan irresponsables como nosotros y van a decir 'dame algo que tenga valor y después vemos', yo creo que ese riesgo del arreglo, del acuerdo, llamalo como quieras, que venga con la deuda sea sin que tengamos claro cómo vamos a pagar lo que se acuerde es un riesgo que está presente".



Sobre Martín Guzmán, el experto también opinó: "No lo conozco y no lo quiero juzgar, pero creo que hace falta conocimiento de la realidad y de la calle... Me cuesta pensar como alguien que vive en el exterior puede entender lo que está pasando con el detalle que se necesita, salvo que tenga un equipo armado en las sombras que no los conozcamos. Pero ni voy a apoyar ni a descalificar sin conocerlo", sentenció.